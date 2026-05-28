El Basque Culinary Center premia el talento de la joven bodeguera toresana Lucía San José

Ha crecido entre barricas y viñedos y, con tan solo 16 años, Lucía San José se convirtió en la bodeguera más joven de España tras elaborar en la bodega familiar su primer vino, "Platón", proyecto que marcó el inicio de un camino que recorre con la ilusión de alcanzar nuevos logros.

En su corta, pero intensa trayectoria profesional en el mundo del vino, San José acaba de ser reconocida por el Basque Culinary Center de San Sebastián en la cuarta edición del certamen "100 Jóvenes Talentos de la Gastronomía", para la que han sido seleccionados profesionales menores de 30 años que "componen una mirada multidisciplinar y actual del sector", que reflejan la amplitud de la gastronomía y que están contribuyendo a su transformación.

La joven posa con otros galardonados en San Sebastián. | CEDIDA

Su selección como uno de los cien jóvenes con más talento de España en el sector de la gastronomía, ha permitido a San José disfrutar de una vivencia inolvidable que, sin duda, le servirá para afrontar con mayor experiencia una etapa profesional en la que espera recorrer un largo camino.

La experiencia arrancó el pasado domingo cuando, tras su llegada a San Sebastián, participó en una actividad que "despertó nuestra inspiración" y en la que pudo conocer al resto de jóvenes seleccionados. "Fue una forma muy bonita de conectar con personas que comparten muchas inquietudes, sueños y ganas de crecer", reconoció San José.

Al día siguiente, en el acto oficial, disfrutó de una "jornada muy enriquecedora", en la que conoció proyectos impulsados por otros jóvenes, además de "escuchar historias apasionantes". La intensa jornada fue clausurada con la gala de entrega de los premios.

San José no duda al afirmar que, al margen de la distinción por su trayectoria en el sector del vino, haber sido incluida en la relación de los "100 Jóvenes Talentos de la Gastronomía" de España supone también una "oportunidad única". Y no solo por el prestigio del Basque Culinary Center, considerado el "templo" de la gastronomía, sino también porque la experiencia le ha ayudado a "abrir la mente y descubrir nuevas formas de pensar" tras compartir momentos inolvidables con otros 99 jóvenes que derrochan ilusión, creatividad y pasión por lo que hacen.

De hecho, la joven tiene claro que "compartir ideas, experiencias y vivencias" supone una inyección de motivación extraordinaria para afrontar nuevas metas y "muchos retos por cumplir".

La familia, su inspiración

Para San José el galardón recibido en San Sebastián también representa un reconocimiento a "muchos años de esfuerzo y trabajo" de su familia, especialmente de sus padres, Máximo San José y Ana Alonso, los fundadores de la bodega Divina Proporción en Toro. De hecho, tiene claro que "mantener el nivel y continuar con lo que ellos han construido, supone para mi hermano, Máximo, y para mí una gran responsabilidad, pero también un orgullo enorme".

En este sentido, subrayó, que Divina Proporción es, al margen de una bodega consolidada por la calidad de sus vinos, un referente de la gastronomía, ya que, desde hace 15 años mantiene su oferta "sin cambiar un solo plato del menú" y, cada año, recibe la visita de unas 52.000 personas que, en sus instalaciones, disfrutan de su propuesta culinaria.

Lucía San José, participa en la jornada previa a la entrega de premios en San Sebastián. / Cedida

A pesar de la importancia del premio recibido, para la joven toresana su prioridad en la vida es "seguir disfrutando el camino y de cada momento en familia", porque sus padres, su hermano y otros familiares son su inspiración diaria. "Gracias a ellos siempre tuve claro que quería continuar en la bodega, porque si ellos dedicaron su vida a este proyecto, si ellos apostaron por Toro, fue por pasión, sacrificio y amor por nuestra tierra" subrayó.

En la actualidad, compagina su trabajo en la bodega con sus estudios, un grado de Periodismo y otro de Relaciones Internacionales, formación que le permitirá "tener una visión más amplia del mundo, de la comunicación y de todo lo que quiero transmitir en cada botella".

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Por último, se siente orgullosa de ser toresana, porque "Toro es mi ciudad, mis raíces y el lugar donde quiero seguir creciendo", al margen de que cree profundamente en su potencial y en la oportunidad de dar a conocer sus vinos en el mundo.