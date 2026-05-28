Alrededor de 70 alumnos se desplazan en bicicleta hasta el colegio Hospital de la Cruz de Toro

El colegio Hospital de la Cruz de Toro viene celebrando durante el mes de mayo la tercera edición de la actividad de movilidad sostenible “Ciclobús”. Este jueves, según ha afirmado el centro educativo, han participado alrededor de 70 alumnos, que se han desplazado en bicicleta desde distintos puntos de la ciudad hasta la entrada del colegio con la colaboración de los agentes de la Policía Local.

La iniciativa cuenta con tres puntos de salida: la plaza de la Magdalena, el centro de salud y las inmediaciones del Arco de Corredera. En cada una de las paradas se incorporan alumnos al recorrido, acompañados por agentes de la Policía Local, hasta llegar al centro educativo, donde los escolares dejan las bicicletas en un espacio habilitado en el patio.

El subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, destacó este jueves que se siente “impresionado” por el nivel de participación de los alumnos y “la implicación” de los profesores y de la Policía Local, así como “sobrecogido por las dimensiones, por el recorrido y por el comportamiento de los niños”.

Además, describió que esta actividad “fomenta la movilidad sostenible” y añadió que “tiene mucho mérito” que los niños utilicen la bicicleta a primera hora de la mañana. Asimismo, señaló que “es muy interesante que escolares de Primaria circulen por Toro, por supuesto, dirigidos y protegidos por la Policía Local, para conocer las normas de circulación”.

“Que se trasladen al colegio con transporte limpio, con bicicleta, y no con vehículos motorizados, me parece una iniciativa brillante”, subrayó Blanco, quien también añadió que es una actividad "consolidada" y defendió su extensión a otros centros educativos.

Finalmente, trasladó su enhorabuena al Ayuntamiento de Toro y a la Policía Local por el desarrollo de la actividad y destacó que “la Jefatura Provincial de Tráfico es pionera y referencia nacional para muchos temas”.

También estuvieron presentes este jueves el jefe provincial de Tráfico, Alfonso Ibáñez; la directora provincial de Educación, María Teresa Pérez; el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Toro, Javier Gómez; y el jefe de la Policía Local, Ramón Gómez.