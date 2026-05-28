Más de 790.000 euros para contratar a 91 personas en los municipios de Consejo Comarcal de Toro

Los alcaldes de los 22 municipios pertenecientes al Consejo Comarcal de Toro han sido convocados este jueves, 28 de mayo, a una reunión en la Subdelegación del Gobierno en Zamora coincidiendo con la apertura del plazo para solicitar las subvenciones del Programa de Empleo Agrario (PFEA) 2026, “dotado con 790.820 euros para subvencionar la contratación de 91 trabajadores durante 114 días”, señalan desde la subdelegación.

La reunión ha estado presidida por el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, junto con la directora del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en la provincia, Ana Amigo, y el secretario de la Comisión, Agustín Gutiérrez.

El subdelegado ha detallado que los criterios de selección darán prioridad a trabajadores del régimen agrario por cuenta ajena, seguidos de fijos discontinuos en periodo de no actividad y, en tercer lugar, del régimen general. Está previsto que los contratos se inicien el 9 de septiembre de este año y finalicen el 31 de diciembre. Los ayuntamientos podrán solicitar las subvenciones del 1 al 30 de junio.

El Programa de Fomento del Empleo Agrario es una iniciativa subvencionada por el Gobierno de España que tiene como objetivo “contratar a trabajadores desempleados, preferentemente eventuales agrarios, para llevar a cabo obras de interés general y social, como conservación y mantenimiento del medio rural, forestal, patrimonial y medioambiental y para mejorar las infraestructuras de los pueblos”, informan desde la subdelegación.

La Oficina de Empleo de Toro gestionará la oferta presentada por cada Corporación Local perteneciente al Consejo Comarcal de Toro, para ocupar puestos de trabajo no cualificados. Deberán solicitarse, a ser posible, dos personas candidatas por cada contrato.

Los criterios de selección de los trabajadores serán, en primer lugar, trabajadores desempleados no ocupados, preferentemente eventuales incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por cuenta ajena agrarios de la Seguridad Social. Se establecen como criterios estar afiliado al Sistema Especial Agrario por cuenta ajena (Seass) en situación de alta o asimilada, con una antigüedad mínima de tres años a fecha 17 de agosto de 2026. Si no se completa el número de trabajadores con este requisito de antigüedad, se irá disminuyendo en años hasta completar los trabajadores asignados. Si hay más candidatos agrarios que el número de trabajadores que se solicitan, se aplicará como criterio preferente y por este orden el mayor tiempo de cotización en el Sistema especial agrario por cuenta ajena, parados de larga duración y mayores de 45 años.

En cuanto a los trabajadores del Régimen Especial Agrario, únicamente podrán ser enviados a las corporaciones locales aquellos trabajadores que se encuentren de alta en el Sistema Especial Agrario por cuenta ajena y acrediten estar al corriente en el cumplimiento del abono de las cotizaciones a la Seguridad Social que pudiera corresponderles. Si alguno de los municipios no tiene trabajadores afiliados al Sistema Especial Agrario, se asignarán de los municipios pertenecientes al Consejo Comarcal que tengan un número elevado de afiliados al Seass. Se considera parado de larga duración estar inscrito más de 12 meses en la oficina de empleo. Se tendrá en cuenta el mayor tiempo en desempleo.

En caso de desplazamientos de los trabajadores agrarios, se desplazarán los trabajadores que tenga menos jornadas cotizadas al Seass y de entre éstos los más jóvenes, de las localidades más próximas. Si no hay trabajadores agrarios suficientes se permitirá la contratación de trabajadores inscritos como demandantes de empleo con contrato fijo discontinuo durante el periodo de no actividad, con preferencia los fijos discontinuos agrarios. En último lugar, se contratarán trabajadores desempleados incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social, teniendo en cuenta la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo, artículo 50 (Colectivos de atención prioritaria para la política de empleo).

Todos ellos deben de ser desempleados inscritos en la Oficina de Empleo de Toro el primer día de presentación de la oferta (17 de agosto de 2026) y el día de inicio del contrato (9 de septiembre) y pertenecer al ámbito del Consejo Comarcal del Servicio Público de Empleo Estatal de Zamora, con sede en Toro.

Las fechas de presentación de la oferta serán del 17 al 21 de agosto de 2026, a través de la Oficina virtual del portal de empleo de la Junta de Castilla y León.

En el Programa podrán participar los siguientes municipios: Belver de los Montes, La Bóveda de Toro, Cañizal, Fresno de la Ribera, Fuentelapeña, Fuentesaúco, Guarrate, El Maderal, Morales de Toro, El Pego, Peleagonzalo, Pinilla de Toro, Pozoantiguo, Sanzoles, Vadillo de la Guareña, Vallesa de la Guareña, Venialbo, Vezdemarbán, Villabuena del Puente, Villaescusa, Villamor de los Escuderos y Villavendimio.