La Casa de Cultura de Toro acoge la presentación del libro "Palomares singulares de España"

La Casa de Cultura acogerá este viernes 29 de mayo, a las 19.00 horas, la presentación de la obra “Palomares singulares de España”, promovida por la Asociación Cultural para la Promoción de la Cultura en la Comarca de Toro (ProCulto). La coautora, Irma Basarte, desgranará en la presentación los detalles de los dos volúmenes que conforman la obra, acto en el que estará acompañada por la profesora y filóloga Teresa Cancelo.

Irma Basarte es la presidenta de la Asociación Amigos de los Palomares, una asociación sin ánimo de lucro dedicada a fomentar el valor etnográfico de los palomares tradicionales. Desde el año 2010, ha realizado el inventario de los palomares tradicionales de la provincia de León, ante la ausencia de un registro oficial por parte de entidades públicas o privadas.

Hasta la fecha, ha supervisado la catalogación de más de 1.400 palomares, incluyendo ruinas y vestigios. En 2011, colaboró en el libro de “ADESCAS: el encanto del sur leonés” participando en el DVD dedicado al apartado de los palomares del sur de León.

Cartel promocional de la presentación del libro sobre los palomares de España. / Cedida

En 2016, fue galardonada con el primer premio en la octava edición del Certamen de la Fundación Prada a Tope. Este reconocimiento distingue las mejores rehabilitaciones y recuperaciones de la arquitectura tradicional de El Bierzo, específicamente por su destacada labor en la restauración del palomar del Monasterio de Carracedo. En diciembre de 2018, la revista National Geographic publicó un extenso artículo sobre los palomares tradicionales y la labor realizada por la Asociación de Amigos de los Palomares.

En el año 2018, participó en el programa "El Bosque Habitado" de Radio 3, con el propósito de resaltar el valor de los palomares tradicionales y la necesidad de mantener y construir nuevos palomares urbanos. Junto con José Benito Ruiz Limiñana, en 2021 inició el proyecto "Palomares Singulares de España".

Ha sido galardonada en el año 2022 con el Premio XXI "Un Diez para Diez" por su destacada labor de investigación sobre los palomares tradicionales. En 2024, junto con José Benito Ruiz Limiñana, publicó el libro que consta de dos volúmenes y “Palomares Singulares de España. Libro 1: Valores etnográficos y paisajísticos” y “Palomares Singulares de España Libro 2: Los palomares de Castilla y León”.