Toro saca a subasta el aprovechamiento del coto de caza “El Pinar” hasta 2031

El Ayuntamiento de Toro ha anunciado la convocatoria de subasta pública para la adjudicación del aprovechamiento cinegético del monte de utilidad pública nº 146, conocido como “El Pinar”, para las temporadas de 2026 a 2031.

Según la resolución de Alcaldía, el contrato se tramita mediante procedimiento ordinario y subasta pública al alza, contemplando una superficie total de 702,3 hectáreas, matriculada como ZA-10005 y destinada a coto de caza menor.

El presupuesto base de licitación se ha fijado en 1.444,63 euros (IVA incluido). Asimismo, se han establecido garantías complementarias del 5% del valor de tasación del bien, equivalente a 298,45 euros, así como una garantía definitiva del 5% del importe de adjudicación del contrato, excluido el IVA.

El terreno objeto de licitación, que incluye varias fincas rústicas de propiedad municipal, se encuentra clasificado como Suelo Rústico de Protección Natural según el Plan General de Ordenación Urbana. Además, la resolución de Alcaldía detalla que “no constan cargas ni gravámenes”, según la nota simple del Registro de la Propiedad.

El plazo de presentación de ofertas estará abierto hasta las 14.00 horas del día en el que concluyan los 15 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora, que se anunció el viernes 22 de mayo.

Toda la información relativa al expediente podrá consultarse en la Secretaría General del Ayuntamiento, situada en el Palacio de los Condes de Requena, o a través de la sede electrónica municipal. La documentación requerida deberá presentarse en el Registro General del Ayuntamiento, conforme a los términos establecidos en el pliego de condiciones particulares.