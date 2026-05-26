Toro ofrecerá formación gratuita sobre usar “Mi Carpeta Ciudadana”

El Ayuntamiento de Toro, a través de la Casa de Cultura y en colaboración con el programa CyL Digital, pondrá en marcha un curso formativo presencial y gratuito dirigido a la ciudadanía para aprender a utilizar la herramienta digital “Mi Carpeta Ciudadana”. La formación tendrá lugar los días 3, 4 y 5 de junio, en horario de 10.30 a 12.30 horas, en la Biblioteca.

El objetivo de este curso es acercar, de manera práctica, el uso de los servicios digitales de la Administración, facilitando el acceso a trámites, documentos personales, certificados y notificaciones electrónicas mediante la plataforma “Mi Carpeta Ciudadana”.

Cartel del curso formativo sobre "Mi Carpeta Ciudadana". / Cedida

Las personas interesadas pueden inscribirse a través del correo electrónico: casacultura@toroayto.es, mediante WhatsApp en el teléfono 980 690 108 o presencialmente en la propia Biblioteca.

Esta iniciativa forma parte del programa de competencias digitales para la ciudadanía, impulsado por CyL Digital y financiado por la Unión Europea-NextGeneration EU, el Gobierno de España y la Junta de Castilla y León.