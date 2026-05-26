Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Extracciones Lagunas de Villafáfila en ZamoraMuere exalcalde de Mahíde Robero CisnerosTimo de la siembra en ZamoraEstafa Avícola Galocha en ZamoraNuevo director Teatro Principal de Zamora
instagramlinkedin

Toro ofrecerá formación gratuita sobre usar “Mi Carpeta Ciudadana”

Tendrá lugar los días 3, 4 y 5 de junio, en horario de 10.30 a 12.30 horas, en la Biblioteca

Casa de Cultura de Toro, donde se encuentra la Biblioteca.

Casa de Cultura de Toro, donde se encuentra la Biblioteca. / Cedida

Y.C.

Toro

El Ayuntamiento de Toro, a través de la Casa de Cultura y en colaboración con el programa CyL Digital, pondrá en marcha un curso formativo presencial y gratuito dirigido a la ciudadanía para aprender a utilizar la herramienta digital “Mi Carpeta Ciudadana”. La formación tendrá lugar los días 3, 4 y 5 de junio, en horario de 10.30 a 12.30 horas, en la Biblioteca.

El objetivo de este curso es acercar, de manera práctica, el uso de los servicios digitales de la Administración, facilitando el acceso a trámites, documentos personales, certificados y notificaciones electrónicas mediante la plataforma “Mi Carpeta Ciudadana”.

Cartel del curso formativo.

Cartel del curso formativo sobre "Mi Carpeta Ciudadana". / Cedida

Las personas interesadas pueden inscribirse a través del correo electrónico: casacultura@toroayto.es, mediante WhatsApp en el teléfono 980 690 108 o presencialmente en la propia Biblioteca.

Noticias relacionadas y más

Esta iniciativa forma parte del programa de competencias digitales para la ciudadanía, impulsado por CyL Digital y financiado por la Unión Europea-NextGeneration EU, el Gobierno de España y la Junta de Castilla y León.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents