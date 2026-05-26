Toro se movilizará contra el cáncer en una marcha solidaria

La iniciativa solidaria “Toro en marcha contra el cáncer” celebrará el próximo viernes 12 de junio una jornada destinada a recaudar fondos para la investigación oncológica. La cita arrancará a las 20.30 horas en la Plaza Mayor de Toro, donde tendrá lugar la concentración previa a la salida de la marcha, prevista para las 21.00 horas.

La iniciativa fue presentada este martes, 26 de mayo, por el alcalde de Toro, Carlos Rodríguez, y la presidenta de la Junta Local de la AECC, Cristina Alvaredo, quienes hicieron un llamamiento a la participación de los vecinos de Toro y el Alfoz.

Rodríguez mostró su confianza en que la marcha logrará una buena acogida, afirmando que “estamos seguros de que va a funcionar muy bien, que se va a llenar de gente y que vamos a conseguir recaudar muchos fondos para vuestra asociación”. Además, señaló que “desde el Ayuntamiento siempre hemos colaborado porque creo que la labor que hacéis es esencial para la ciudadanía de Toro”.

Cartel de la iniciativa solidaria “Toro en marcha contra el cáncer”. / Cedida

El regidor recordó también que la iniciativa está organizada por voluntarios y destacó que “son personas que ponen su granito de arena de manera totalmente desinteresada para ayudar a otras personas, con lo cual tiene doble valor”. Además, incidió en que “el cáncer es una enfermedad con la que todos estamos concienciados y, por desgracia, está en nuestra sociedad a la orden del día”.

Por su parte, Alvaredo destacó que “va a ser un día importante porque hace mucho tiempo que no se hace una marcha en Toro”. La presidenta de la Junta Local expresó su deseo de que esta iniciativa "contribuya directamente a seguir apoyando a muchas personas que nos necesitan", así como a financiar la investigación oncológica, "que realmente es para lo que va destinado", señaló, en referencia a los fondos que se recauden durante la marcha.

Alvaredo explicó que los objetivos de la iniciativa también son fomentar la participación ciudadana y la convivencia, además de visibilizar la labor de la asociación "a nivel de todos los servicios gratuitos que ofrece a todos los pacientes de Toro y su alfoz”. En este sentido, recordó que la AECC organiza charlas y talleres informativos y presta atención nutricional, psicológica, social, jurídica y laboral, como también acompañamiento a pacientes cuando “no tienen a nadie que los pueda acompañar”, precisó.

Asimismo, agradeció el apoyo del Ayuntamiento de Toro “por acompañarnos y por estar siempre disponibles”, así como la colaboración de empresas, patrocinadores, comercios y voluntarios, a quienes definió como “el punto más fuerte” de la asociación, destacando que “su compromiso y solidaridad hacen que iniciativas como esta sigan creciendo en estos tiempos tan difíciles”.

La presidenta de la Junta Local informó que las 300 primeras personas inscritas recibirán una camiseta y una bolsa solidaria. La inscripción, con un precio de 10 euros, puede formalizarse en la sede de la AECC de Toro, ubicada en la plaza de la Colegiata, número 5, o a través de la página web de la Asociación Española Contra el Cáncer, en el apartado de eventos.