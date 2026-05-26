La AUME y el Ayuntamiento de Toro abordan las necesidades de los futuros militares de Monte la Reina

Vivienda, educación, atención sanitaria, transporte y promoción de empleo fueron las necesidades que trasladaron el pasado viernes 22 de mayo representantes de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) en la reunión celebrada con el regidor de la ciudad, Carlos Rodríguez, con motivo de la futura llegada de militares y sus familiares al acuartelamiento de Monte la Reina.

Desde la AUME indican que el alcalde informó que, por parte del Ayuntamiento, “ya se está trabajando en el aspecto de la vivienda, con varios proyectos de construcción en marcha”. En materia de educación, trasladan que Rodríguez añadió que “los centros educativos del municipio cuentan con plazas disponibles para absorber gran parte de las potenciales necesidades", como también que "están trabajando en la implantación de grados de Formación Profesional”.

Además, añaden que el regidor manifestó que el municipio cuenta con un centro de salud "con poca antigüedad y de capacidad suficiente para dar atención sanitaria”.

Respecto a la promoción de empleo, indican que Rodríguez comunicó que “actualmente la tasa de desempleo en Toro es prácticamente inexistente" y que existen varias empresas de la zona "con planes de crecimiento en estos momentos, por lo que en un futuro inmediato habrá una amplia oferta de trabajo”.

Además, afirman que desde el Ayuntamiento se valora el establecimiento de una línea de autobús desde el núcleo urbano de Toro hasta la base militar. Asimismo, “se estableció un compromiso de seguimiento de estas medidas por ambas partes con carácter periódico”, señalan desde la AUME.