Toro honra a su patrón en la romería del Cristo de las Batallas, marcada en su tramo final por la lluvia

La pradera del Cristo de las Batallas ha vuelto a convertirse este lunes, 25 de mayo, en un gran punto de encuentro para los vecinos de Toro con motivo de la tradicional romería en honor al patrón de la ciudad. La jornada comenzó a primera hora de la mañana con las distintas misas celebradas en la ermita de Santa María de la Vega, templo desde el que posteriormente partió el recorrido procesional, marcado por la lluvia en su tramo final.

Las misas comenzaron a oficiarse a las 8.00 horas; a las 8.30 horas tuvo lugar la segunda; posteriormente se oficiaron en favor de Protección Civil a las 9:00 horas; a las 9:30 horas, por Cruz Roja; a las 10:00 horas, por la Asociación Unidos Contra el Cáncer de Toro y Provincia de Zamora (UCCTA); a las 10:30 horas, en honor a los hermanos difuntos de la cofradía; y a las 11:00 horas, por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

Finalmente, a las 12:00 horas tuvo lugar la solemne Misa de Fiesta, que estuvo acompañada por el Coro Interparroquial de Toro, siendo la que congregó al mayor número de devotos. Antes del comienzo de la procesión, la cofradía del Santísimo Cristo de las Batallas dio entrada a los nuevos hermanos, que, en un gesto simbólico, besaron la insignia de los abades en ejercicio.

Ya por la tarde, a las 18.30 horas, el tañido de las campanas de la ermita anunció el inicio del recorrido procesional, en la que la imagen del Cristo de las Batallas salió acompañada por la talla de la Virgen de la Vega, mientras vecinos, cofrades y autoridades locales arropaban la procesión, como es costumbre, por los alrededores de la pradera en un ambiente de gran arraigo popular.

El cortejo también contó con el acompañamiento musical de la Banda “La Lira” y un tamborilero que abrió la procesión junto al guion de la cofradía. Este año, los abades en ejercicio de la hermandad fueron Diego Feo, Antonio Hernández, Ángel González, Agustín Arias, Alejandro Gil, Crescencio Álvarez y Valentín Feo.

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La lluvia, que apareció de forma intermitente al inicio del recorrido, cobró especial protagonismo en el tramo final, lo que obligó a acelerar el paso de la procesión para devolver las imágenes del Cristo de las Batallas y la Virgen de la Vega a la ermita que las aguarda durante todo el año.