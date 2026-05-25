Patrimonio Nacional elige a un fotógrafo toresano para documentar la mejora lumínica de 13 palacios de España

Patrimonio Nacional ha seleccionado al fotógrafo toresano, José Luis de la Parra, para documentar con su cámara la renovación de la iluminación de algunos de los palacios y monasterios más emblemáticos de cuantos se conservan en España.

De la Parra captará el resultado final de cada intervención, en el marco de un proyecto impulsado por el organismo público dedicado al cuidado y mantenimiento de los bienes históricamente vinculados a la Corona de España.

El trabajo consiste en documentar con fotografías la mejora lumínica de un total de 13 edificios históricos enclavados en distintas comunidades autónomas como Madrid, Castilla y León, Baleares y Extremadura.

En concreto, el profesional toresano, registrará en fotografías la renovación de la iluminación de seis destacados palacios y edificios de Madrid, tales como el Palacio Real de El Pardo, el Palacio Real de Aranjuez, el Palacio Real de Madrid, o la Casita del Príncipe en El Escorial. El proyecto también incluye la documentación de la nueva iluminación exterior del Monasterio de El Escorial y del interior de la Basílica y el claustro bajo.

En Castilla y León, De la Parra captará con su cámara la renovación del alumbrado exterior del Palacio Real de La Granja de San Ildefonso y de la Casa de Oficios, así como la interior del Monasterio de Santa Clara de Tordesillas y de Santa María la Real de las Huelgas en Burgos. De la Parra también se trasladará a Palma de Mallorca para reflejar en imágenes las mejoras introducidas en la iluminación exterior e interior del Palacio Real de la Almudaina. La última intervención que documentará el fotógrafo toresano es la que se ejecutará en el Monasterio de Yuste, ubicado en Cáceres, en el que está previsto mejorar a iluminación exterior.

Reconoció De la Parra que el proyecto se relaciona directamente con una faceta de su trabajo a la que se dedica desde el año 2008, basado en una fotografía vinculada al entorno de la museografía, galerías de arte, la iluminación de edificios singulares, la arquitectura y el interiorismo.

Para el fotógrafo toresano su selección por Patrimonio Nacional para ejecutar el proyecto supone un paso importante en su trayectoria profesional, por su "envergadura" y porque ha sido impulsado por una entidad pública de reconocido prestigio.

No obstante, reiteró que el proyecto se enmarca en su línea de trabajo en los últimos años y, de hecho, ya ha captado con su cámara la mejora de la iluminación de otros edificios emblemáticos del patrimonio español como el Banco de España o el del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza.

De la Parra afronta con ilusión este nuevo reto profesional, aunque también es consciente de la responsabilidad que requiere documentar un trabajo minucioso y exigente, que servirá para poner en valor palacios y monasterios que forman parte de la historia de España y que son un referente de su patrimonio artístico y arquitectónico.