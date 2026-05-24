Toro implica a los niños en la fiesta del Cristo de las Batallas con juegos tradicionales

A la vera de la ermita que durante todo el año custodia la venerada imagen del Cristo de las Batallas, un nutrido grupo de niños ha disfrutado este domingo de una amplia variedad de juegos tradicionales, en los que también han participado algunos adultos, que han rememorado su infancia.

La sesión de juegos tradicionales, además de favorecer la interrelación entre diferentes generaciones de toresanos, ha servido para implicar a los más pequeños en una fiesta muy arraigada en la ciudad, en la que los toresanos renuevan cada año la devoción que profesan al patrón de la ciudad.

En las vísperas de la fiesta del Cristo de las Batallas, niños y niñas de diferentes edades, que en algunos casos desconocían la mecánica de los juegos, se han divertido probando suerte con la petanca, los bolos, la herradura, la calva, o el juego de la rana.

Durante la sesión, los participantes se han divertido con la guerra de sacos, la comba, la goma, el castro, las canicas, las chapas, la monterilla, pelotas de diferentes tamaños o el mate.

Sin duda, uno de los juegos de antaño que ha despertado un mayor interés entre los niños ha sido el de la peonza, aunque han tenido que seguir las instrucciones de algunos adultos, que demostraron no haber olvidado la técnica para que bailara.

Más de dos horas se ha prolongado la sesión de juegos tradicionales y otros de madera, una iniciativa que cada año tiene una mayor acogida entre los más pequeños y entre toresanos adultos que se suman a la diversión antes de degustar la merienda en la pradera durante las vísperas de la fiesta.

Además, en el preludio festivo, la cofradía ha repartido los tradicionales bizcochones y muchos toresanos han visitado la ermita para reencontrarse con el Cristo de las Batallas.