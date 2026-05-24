Tras la pista de obras de arte robadas en templos de Toro y su alfoz

Toro ha logrado preservar un amplio y valioso legado histórico artístico, aunque también ha sufrido el expolio de obras y piezas que permanecen en paradero desconocido y que la Diócesis, en colaboración con la Fundación ZamorArte, ha documentado e incluido en un repositorio, con la intención de localizarlas y de proteger el patrimonio cultural de la provincia. El inventario reúne información de 355 casos de expolio registrados en la provincia de Zamora durante las últimas cinco décadas.

Parte de las obras de arte documentadas en el catálogo fueron robadas en edificios eclesiásticos de Toro, en concreto, en La Colegiata, en la iglesia del Santo Sepulcro y en la capilla de San Bartolomé, aunque también incluye otras obras sustraídas en la localidad de Fuentesecas, en el alfoz toresano.

Sin duda, uno de los robos más importantes registrados en Toro en las últimas décadas es el perpetrado en la madrugada del 13 al 14 de mayo de 1981 en la Colegiata por René Alphonse van der Berghe, conocido como Erik el Belga, uno de los ladrones de arte más prolijos en Europa durante el siglo XX.

Devolución

Entre otras piezas, Erik el Belga sustrajo de La Colegiata parte del calvario de marfil y carey, unas vinajeras de plata, parte de una custodia o seis óleos sobre cobre, de los que cinco fueron localizados en Alemania y, en diciembre de 2021, fueron devueltos al templo. El sexto óleo sobre cobre que no pudo ser recuperado es el de "Santa Cecilia tocando el órgano", una pintura del siglo XVII, que ha sido incluido en el inventario de obras robadas elaborado por la Diócesis de Zamora.

De aquel robo tampoco se han podido localizar otras piezas como varias de las 18 monedas de plata con las armas del Cabildo de la Colegiata de Toro, sustraídas hace 45 años por Erik el Belga. Otras obras que permanecen en paradero desconocido tras su hurto son el asidero de un sello del Cabildo de la Colegiata de marfil y carey, dos vinajeras del siglo XV, de las que una tiene una cruz roja pintada en la tapa, un crucifijo de plata del siglo XVI, una custodia ostensorio o una naveta. Del listado de piezas robadas por Erik el Belga en 1981 en Toro también forman parte un corazón de la Colegiata, ocho crismeras o una pieza de exvotos de ojos.

Contraportada de El Correo de Zamora publicado el 15 de mayo de 1981 tras el robo en la Colegiata. / Archivo

Por otra parte, el catálogo incluye once piezas que fueron sustraídas en fechas indeterminadas de la capilla de San Bartolomé de Toro. En concreto, el repositorio detalla que del citado templo fueron robadas una bandeja del siglo XVIII, dos tallas barrocas de Niños Jesús, un cuchillo y una diadema de San Bartolomé, despabiladeras, un cáliz o dos pinturas en cobre de la Virgen María y del Cristo Salvador. Otras piezas documentadas fueron sustraídas del mismo templo en un robo consumado el 7 de febrero de 1998, tales como dos tarjas con espejo, un candelero y una cornucopia, también con espejo.

Por otra parte, la Diócesis de Zamora ha recopilado para el repositorio web otras obras de arte que pertenecieron al patrimonio local y que, ahora, se pretenden localizar, tales como una insignia de Toro, pieza de plata del siglo XVI que fue robada el 25 de septiembre de 1991 y que representa, por una cara, a Jesús con la Cruz a cuestas, y por la otra a las Ánimas saliendo del Purgatorio, o cuatro lienzos de San Isidro atribuidos a Ambrosio Macho, que fueron robados en 1987 y 1989 de la iglesia del Santo Sepulcro de la ciudad.

Fuentesecas

La acción de los ladrones de obras de arte también se ha dejado notar en otra localidad de la comarca, Fuentesecas, de la que se han documentado varias piezas sustraídas en sendos robos cometidos el 23 de julio de 1992 y el 2 de octubre de 1999. En concreto, en el primer hurto fueron sustraídas varias tallas y, aunque en 1998 fueron recuperadas las de San Marcos, San Lucas y San Ildefonso, sigue sin conocerse el destino de una escultura de La Asunción. En el mismo expolio fue robado un crucifijo.

En el caso del registrado en 1999 fueron robados un candelabro de bronce y nueve piezas que formaban parte de diferentes retablos como el de San José, La Asunción, la Virgen del Rosario y San Ignacio.

Las piezas de arte sustraídas en Toro y en Fuentesecas han sido incluidas en el inventario elaborado por la Diócesis de Zamora con la intención de poner a disposición de la sociedad una información que, hasta ahora, se encontraba dispersa o era de difícil acceso.

De hecho, con esta nueva herramienta, la Diócesis espera establecer una línea de colaboración con investigadores, coleccionistas, especialistas, anticuarios o ciudadanos en general, que puedan aportar datos que ayuden a identificar o localizar alguna de las piezas desaparecidas, contribuyendo así a proteger el patrimonio de la provincia de Zamora.