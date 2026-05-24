Aficionados a las motos descubren Toro en una visita de la concentración "Zamora sobre ruedas"

Más de 300 participantes en la primera edición de la concentración de motos "Zamora sobre ruedas" han recalado este domingo en la ciudad de Toro, parada en la que han podido admirar su patrimonio y conocer bodegas de la zona, además de compartir una comida de hermandad en el Seminario.

Los moteros que se han desplazado a Toro han visitado la Colegiata y dos bodegas, en las que, además de probar los vinos de la tierra, han tenido la oportunidad de conocer su proceso de elaboración.

Una vez concluidas las visitas programadas, los participantes en la concentración motera se han dirigido al Seminario en el que han compartido una comida, a base de callos con garbanzos, con la que ha colaborado el Ayuntamiento de Toro.

La concejala de Festejos, María Velasco, ha realizado una valoración positiva de la "parada" realizada por los aficionados a las motos en la ciudad y, desde el Ayuntamiento, se ha tendido la mano a la organización de la concentración para colaborar en próximas ediciones de la iniciativa.