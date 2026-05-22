Un nuevo comienzo para el único bar de Villavendimio

El único bar de Villavendimio reabrió sus puertas el jueves 14 de mayo, menos de un mes después de su cierre el 19 de abril, bajo la dirección de su nueva responsable, Inés Noriega, que también cuenta con la colaboración de su hija.

La reapertura de Keops ha sido una "primera toma de contacto con las máquinas y los grifos", según explica Noriega, quien reconoce que no había trabajado anteriormente en hostelería. Lanzarse a regentar el negocio, señala, nace de su vinculación familiar y emocional con Villavendimio, de donde es originaria su familia paterna.

La responsable del bar explica que cuenta con la ayuda de su hija de 16 años, quien colabora durante los fines de semana mientras continúa con sus estudios.

“Era una de mis ilusiones abrir el bar aquí, que fuera un punto de reunión y de encuentro para el pueblo”, afirma Noriega. Además, hace unos meses adquirió una vivienda en el municipio con la intención de rehabilitarla y establecerse allí en el futuro, subrayando la tranquilidad que ofrece esta localidad de 150 habitantes.

El sábado 16 de mayo el establecimiento registró una acogida “maravillosa”, según describe Noriega, quien señala que se sirvieron 33 cenas y que no esperaba tanta afluencia ni ese día ni durante el vermut del domingo.

En este sentido, destaca la buena respuesta de los vecinos, que “me conocen desde que era pequeña”, explica, mientras recuerda los veranos que ha vivido en el municipio con sus abuelos y sus tíos. “En cuanto se enteraron de que era yo, pues alegría porque soy yo”, bromea.

Al enterarse de la decisión de la anterior responsable de cerrar el bar, explica que sintió pena, ya que su padre iba “todos los días a tomar el vermut”, como también acudían sus tías. Defiende que “un bar en un pueblo es algo esencial”, y se pregunta: “Sin bar, ¿qué hace la gente aquí?”. Para ella, estos espacios “dan mucha vida al pueblo”.

Por todo ello, Noriega decidió lanzarse a emprender con este negocio. “Mi ilusión era intentar tener algo para trabajarlo yo”, señala, convencida de que “el que no busca no gana y hay que intentarlo”, ideas que le llevaron a dar un paso al frente y asumir la gestión del establecimiento.

Con la barra nuevamente en funcionamiento, Villavendimio recupera su único bar como un punto de encuentro que, más allá de servir bebidas y comidas, devuelve al municipio un espacio de convivencia.