El IES Pardo Tavera de Toro gana la fase provincial de "El Gran Concurso de Hormigón"

El IES Cardenal Pardo Tavera de Toro ha resultado ganador de la fase provincial de "El Gran Concurso del Hormigón", una iniciativa convocada en Zamora por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Zamora (COAATZA). El reconocimiento fue notificado este viernes, 22 de mayo, durante una visita sorpresa al centro por parte de dos representantes del Colegio, entre ellos su presidente, quienes trasladaron personalmente la noticia al alumnado participante.

Los protagonistas de este logro han sido cinco alumnos de 1º de Bachillerato de la materia Tecnología e Ingeniería I, para la que dedicaron las clases de una semana del mes de marzo al diseño, fabricación y curado de una probeta de hormigón.

Para ello, Alejandro Caballero, Noé Casares, Christian José Martín, Iker Martín y Raquel Villarroel "utilizaron el material proporcionado por el COAATZA, realizaron una investigación previa para determinar las proporciones más adecuadas de áridos, grava, cemento y agua, y buscaron una mezcla resistente y bien compactada", explican desde el centro educativo.

"El resultado ha sido especialmente destacado: la probeta elaborada en el centro alcanzó una resistencia a compresión de 35 N/mm2. Dicho con otras palabras, esta cifra indica la presión que el hormigón es capaz de soportar antes de romperse. Como referencia, un hormigón estructural habitual en una obra nueva suele situarse aproximadamente entre 25 y 30 N/mm2, por lo que el dato obtenido por el alumnado confirma la calidad de su trabajo", señalan desde el instituto.

“El concurso nos ha permitido aprender haciendo. No se trataba solo de mezclar materiales, sino de investigar, probar, corregir y entender por qué una proporción funciona mejor que otra”, señaló uno de los alumnos participantes.

Por su parte, el profesor responsable, Jesús Rivera, destacó que “ha sido una experiencia muy completa, porque une ciencia, tecnología, trabajo en equipo y contacto con una profesión técnica con muchas salidas”.

"El Gran Concurso del Hormigón" plantea a centros educativos de toda España el reto práctico de fabricar la probeta de hormigón más resistente posible. En Zamora han participado centros de distintos puntos de la provincia, dentro de una actividad que busca acercar la arquitectura técnica y el mundo de la construcción al alumnado de una manera experimental, atractiva y competitiva.

Como premio, el centro ha recibido camisetas, un cartel conmemorativo que se expondrá en el vestíbulo del instituto y la simbólica "Probeta de Hormigón Dorada". Además, el alumnado disfrutará de una actividad multiaventura el próximo 19 de junio.

Tras este triunfo provincial, el IES Cardenal Pardo Tavera representará a Zamora en la fase nacional, que se celebrará en septiembre, con el objetivo de "igualar o superar los excelentes resultados obtenidos", destacan desde el centro.