La conservación patrimonial de la "Custodia de Farol" de Toro protagoniza una jornada académica en Londres

El Hochhauser Auditorium del Victoria and Albert Museum de Londres acogió el pasado jueves, 21 de mayo, la jornada académica e institucional “Provenance Revealed: Silver from Toro, Spain”, centrada en la denominada "Custodia de Farol", obra del platero toresano Juan Gago Díez. El encuentro contó con la participación de la Diócesis de Zamora, representantes del ámbito cultural y diplomático español, y representantes del museo británico.

La jornada, coordinada por la doctora Kirstin Kennedy, responsable de las galerías de orfebrería sacra del museo británico, se centró en "una pieza cuya historia se ha convertido en un caso de referencia internacional en materia de investigación de procedencias, cooperación institucional y gestión del patrimonio histórico", destacan desde la Diócesis de Zamora.

La sesión contó con la participación del director del Victoria and Albert Museum, Sir Tristram Hunt, así como con representantes de la Embajada de España en el Reino Unido y del Instituto Cervantes. Por parte de la Diócesis de Zamora intervino el sacerdote diocesano, el secretario de la Delegación de Patrimonio, José Alberto Sutil, quien trasladó el saludo del obispo, Fernando Valera, y presentó ante el auditorio internacional la riqueza patrimonial de Zamora y Toro, destacando también el papel de la Fundación ZamorArte en la conservación y difusión del patrimonio sacro de la Diócesis.

Durante su intervención, Sutil situó la "Custodia de Farol" en su contexto litúrgico, artístico y teológico, recordando que “fue concebida para mostrar y custodiar la Eucaristía”, explican desde la Diócesis de Zamora. Asimismo, puso en valor “la importancia de la Colegiata de Santa María la Mayor de Toro como lugar de origen de esta obra excepcional, cuya estructura microarquitectónica de plata refleja la transición del gótico tardío al Renacimiento castellano”, añaden.

Uno de los ejes de la jornada fue el recorrido histórico de la "Custodia de Farol", una destacada obra de la orfebrería castellana realizada en 1538 por Juan Gago Díez para la Colegiata de Santa María la Mayor.

Fue robada en 1890 y localizada décadas después en el Victoria and Albert Museum, tras haber pasado por el mercado internacional del arte. La pieza fue adquirida en 1931 por el coleccionista Walter Leo Hildburgh, quien posteriormente la legó al museo londinense. "Gracias a un proceso de investigación y negociación institucional regresó a Toro en 2005 mediante una fórmula de préstamo de larga duración", señalan desde la Diócesis.

Durante la jornada también se destacó el trabajo del historiador José Navarro Talegón, "cuya identificación de la pieza a finales de los años ochenta resultó clave para activar el proceso documental que acreditó su procedencia toresana", explican. También se recordó la figura del sacerdote diocesano José Ángel Rivera de las Heras, fallecido en febrero de 2026, quien desempeñó "un papel fundamental en las gestiones que hicieron posible el regreso de la Custodia a Toro".

A lo largo del programa académico se abordaron cuestiones vinculadas al mercado del arte, la investigación de procedencias, la presencia del legado hispánico en Europa y el significado litúrgico y pastoral de la orfebrería sacra. La jornada concluyó con una recepción en la Embajada de España en el Reino Unido, presidida por la embajadora Emma Aparici Vázquez de Parga.

Tras su estancia temporal en Londres, motivada por "la expiración de la licencia de exportación", está previsto que la "Custodia de Farol" de Toro regrese a la Colegiata de Santa María la Mayor en el mes de agosto.

"La Diócesis de Zamora y el Victoria and Albert Museum trabajan ya en un nuevo préstamo de larga duración que permita garantizar la permanencia de esta obra en el lugar para el que fue creada y seguir fortaleciendo un modelo de colaboración internacional basado en la investigación, la transparencia y el respeto al patrimonio", destacan desde la Diócesis.