TRAMA ULTRA SANABRIA
Mantenimiento
Los Bomberos de Toro retiran vegetación de los arcos de la ciudad
Las tareas se han llevado a cabo durante los últimos días en los arcos del Reloj, Santa Catalina y Corredera
Y.C.
Toro
El servicio voluntario de los bomberos de Toro ha llevado a cabo durante estos últimos días tareas de retirada de vegetación en los arcos del Reloj, Santa Catalina y Corredera, realizándose la actuación en este último el pasado miércoles, 20 de mayo.
Estos trabajos de mantenimiento tienen como objetivo conservar en buen estado estos representativos puntos del patrimonio toresano, evitando el deterioro que puede provocar la acumulación de vegetación en las estructuras.
Desde el Ayuntamiento de Toro han señalado que quieren agradecer enormemente a los bomberos voluntarios de Toro "su labor, su esfuerzo y compromiso con nuestro patrimonio.”
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