Los Bomberos de Toro retiran vegetación de los arcos de la ciudad

El servicio voluntario de los bomberos de Toro ha llevado a cabo durante estos últimos días tareas de retirada de vegetación en los arcos del Reloj, Santa Catalina y Corredera, realizándose la actuación en este último el pasado miércoles, 20 de mayo.

Estos trabajos de mantenimiento tienen como objetivo conservar en buen estado estos representativos puntos del patrimonio toresano, evitando el deterioro que puede provocar la acumulación de vegetación en las estructuras.

Un bombero retira la vegetación del Arco del Reloj el domingo 17 de mayo. / Cedida

Desde el Ayuntamiento de Toro han señalado que quieren agradecer enormemente a los bomberos voluntarios de Toro "su labor, su esfuerzo y compromiso con nuestro patrimonio.”