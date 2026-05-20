Toro celebrará su Feria del Vino con 20 bodegas, catas, música, brindis y gastronomía

20 bodegas participarán en la nueva edición de la Feria del Vino de Toro, que tendrá lugar el sábado 30 y el domingo 31 de mayo. Así lo han anunciado este miércoles la concejala de Festejos, María Velasco, y el presidente del Consejo Regulador de la DO Toro, Felipe Nalda.

La programación arrancará el sábado 30 de mayo, a las 10.30 horas, con la tradicional cata de calificación de la añada 2025 en la Plaza de Toros, donde participarán profesionales del sector que degustarán 12 vinos preseleccionados por el Consejo Regulador.

Posteriormente, a las 11.00 horas, se producirá la apertura de las cuatro casetas gastronómicas, siendo esta la tercera edición que se instalan en la calle, “porque hemos visto que tiene mucha más aceptación que hacerlo únicamente dentro del coso de la Plaza de Toros”, explicó Nalda. Las casetas de las 20 bodegas participantes abrirán de 12.00 a 15.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas, mientras que las gastronómicas lo harán hasta las 23.30 horas. Todas ellas estarán repartidas entre la Plaza Mayor y la de San Francisco.

Toresanos y visitantes disfrutan de la Feria del Vino celebrada el pasado año. / Archivo

A las 13.00 horas del sábado, tras el comienzo de la emisión en directo del programa de radio “El Picaporte”, de Javier Pérez Andrés, se dará a conocer el veredicto de la añada 2025 y se celebrará el brindis con las autoridades en el coso taurino.

Este año, como novedad, tendrán lugar las catas divulgativas de las bodegas Frutos Villar, a las 18.30 horas, y Bodegas Vigardo, a las 20.00 horas del sábado. El domingo, a las 18.30 horas, será el turno de Palacio de Villachica. Estas actividades tendrán un coste de cinco euros y se desarrollarán en la Plaza de Toros.

Además, se han organizado dos sesiones de “vermú musical” en la Plaza Mayor de Toro a las 13.00 horas. El sábado actuará el grupo Sabor a Miel y el domingo será el turno de Dos de Picas. La entrada general tendrá un coste de 10 euros e incluirá cinco tickets de vino, copa, colgante y sombrero. Una vez obtenida la entrada, también se podrán adquirir cinco tickets de vino por 7,5 euros.

Se recomienda un consumo moderado y responsable

Velasco explicó que las casetas gastronómicas estarán diferenciadas de las de las bodegas debido a “limitaciones” de carácter sanitario. Además, animó a los asistentes a disfrutar del vino y a beber agua ante las temperaturas previstas, recordando también la importancia de comer, ya que “beber sin comer es un poquito peligroso", señaló.

La edil también agradeció el trabajo de la Denominación de Origen Toro y de los servicios municipales implicados en la organización y el desarrollo del evento. “Es una cita imprescindible en esta ciudad, que nos pone en un buen lugar a nivel turístico y gastronómico”, señaló Velasco, quien también destacó la elevada ocupación hotelera prevista para ese fin de semana y concluyó la presentación con un "¡larga vida a la Feria del Vino de Toro!".