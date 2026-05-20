"No es Normal Tour" llega a Toro para “desnormalizar" síntomas respiratorios

Toro ha acogido este miércoles, 20 de mayo, la campaña itinerante de salud respiratoria “No es Normal Tour”, una iniciativa impulsada por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) que recorrerá 26 poblaciones españolas. La unidad móvil se ha instalado en la Plaza Mayor para realizar espirometrías, evaluaciones clínicas y ofrecer información sanitaria.

El director científico de la campaña, Ángel Herraiz, explicó que la iniciativa busca “tratar de desnormalizar lo que mucha gente ha normalizado”, describiendo que hay “muchos pacientes con síntomas respiratorios que los achacan a cosas de la vida” y que, por ello, "No es Normal Tour" pretende acercarse al ciudadano y "ayudarles a mejorar su salud respiratoria".

Además, añadió que “de nada sirve que en Medicina tengamos herramientas diagnósticas o buenos tratamientos si la gente no ha ido al médico”. Por esta razón, durante la jornada se realizaron espirometrías, que Herraiz describió como “la prueba reina de la neumología”. A través de ellas, explicó que la gente “sopla muy fuerte” y que, mediante ese soplido, “nosotros podemos ver cuál es la capacidad funcional del pulmón”.

Los resultados fueron interpretados por la jefa de servicio de Neumología del Hospital Virgen Concha, quien valoró posibles alteraciones y, en caso necesario, Herraiz precisó que "hacemos una hoja de derivación y proponemos que se inicie un estudio por parte del médico de Atención Primaria". Además, destacó que “hay gente que, a lo mejor, un solo inhalador, un solo dispositivo, les puede cambiar la vida”.

El director de la campaña explicó que esta iniciativa nació tras un estudio de Episcan, “que demostró que el 74% de la gente que se diagnosticó con enfermedad pulmonar obstructiva crónica nunca habían tenido un diagnóstico”.

El alcalde de Toro, Carlos Rodríguez, destacó que "la salud es un tema importante" y señaló que, desde el Ayuntamiento, “estamos para promocionar estas iniciativas y ponerles todo lo necesario para que salgan adelante”. Además, expresó que se sienten “muy contentos” y que los organizadores les habían trasladado que estaban “sorprendidos" por la afluencia de gente que estaba acudiendo a ella.

El concejal de Sanidad, José Lorenzo, señaló que están “encantados” de recibir la iniciativa, explicando que la gente "consigue entrar en el circuito, que se le trate y mejore su calidad de vida”. Además, subrayó que “con solo un caso que hubiera ya sería satisfactorio”, aunque consideró que “va a haber muchos más" , de acuerdo con las estadísticas.