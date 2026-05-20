Carmen París llevará su “París al piano” al Teatro Fundos Latorre de Toro

La cantante y compositora Carmen París ofrecerá el sábado 30 de mayo, a las 21.00 horas, el concierto “París al piano” en el Teatro Fundos Latorre de Toro, en una actuación organizada por la asociación cultural ProCulTo.

Carmen París (Tarragona, 1966) es una artista que fusiona la jota aragonesa, el jazz, la música andalusí, el flamenco y otras corrientes. En 2014 recibió el Premio Nacional de Músicas Actuales del Ministerio de Cultura, al considerar el jurado que "ha elevado la jota a nivel internacional", con "su voz excepcional, cualidades musicales y arrolladora personalidad, y por su capacidad de innovar y regenerar la música lírica tradicional".

El espectáculo "París al piano" se describe como "íntimo y cercano", donde la artista "desgrana lo mejor de su repertorio", interpretando canciones que "el tiempo ha asentado y ha dado cuerpo en unos casos", así como otras que "conservan la frescura del mismo momento en que fueron escritas."

Cartel de presentación del concierto "París al piano". / Cedida

Las entradas tienen un coste de 15 euros para los socios y de 20 euros para el público general. Podrán adquirirse el jueves 28 y el viernes 29 de mayo, de 18.00 a 19.00 horas, en la sede de la asociación, situada en la calle Corral de Bueyes, número 12, 2ª planta. También podrán comprarse desde dos horas antes del concierto en la taquilla del teatro.