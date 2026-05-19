Abezames recupera la tradición de preparar sardinas en escabeche por San Isidro Labrador

La Asociación Cultural El Salvador de Abezames ha recuperado este pasado domingo la comida popular y la preparación de sardinas en escabeche durante la celebración de San Isidro Labrador, unos tradicionales actos que antiguamente organizaban los agricultores del municipio y que no se realizaban desde hace más de diez años en la localidad, según ha explicado la presidenta del colectivo, Sonia Rodríguez.

La fiesta de San Isidro, no obstante, se sigue celebrando con la misa y la bendición del campo, que este año tuvieron lugar el sábado. Rodríguez también ha indicado que antiguamente la imagen del santo salía en procesión, pero dejó de recorrer las calles del municipio "porque no hay gente" en Abezames para portarla (el municipio cuenta con 58 habitantes, según los datos del INE de 2025).

Comida popular en Abezames. / Cedida

La jornada ha reunido a 44 vecinos, que han compartido una comida popular con paella, además de una merienda con bollos y pastas. Asimismo, el encuentro se ha completado con un bingo y la tradicional degustación de sardinas en escabeche, acompañadas de aceitunas y cebolla.

“La gente ha quedado muy contenta y muy animada, ya deseando hacer más cosas”, ha añadido la presidenta, quien ha recordado que esta tradición "a todo el mundo le encantaba", pero que "no se había vuelto a hacer porque no había nadie que la patrocinara ni organizara".

Abezames prepara una comida popular por San Isidro Labrador. / Cedida

Además, ha explicado que, con la creación de la asociación el pasado noviembre, que ya cuenta con 71 socios, el colectivo también se ha marcado como objetivos celebrar por primera vez San Juan con “una pequeña hoguera y hacer allí una parrillada”, así como la recuperación en San Miguel de la merienda, ya que las hogueras “se siguen haciendo”, ha precisado Rodríguez.