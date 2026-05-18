“Zamora sobre Ruedas” reunirá en Toro a más de 400 motoristas

Toro será una de las paradas de la primera edición de la concentración de motos “Zamora sobre Ruedas”, una iniciativa que incluye distintas actividades y rutas por diversos puntos de la provincia y que llegará a la ciudad el domingo 24 de mayo. Así lo ha anunciado en el Ayuntamiento este lunes la concejala de Festejos, María Velasco.

El organizador del evento, Ismael Iranpour, en unas declaraciones a LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, ha estimado que podrían participar en Toro entre 400 y 500 personas, señalando que, en una concentración, las inscripciones pueden realizarse hasta el mismo día, por lo que estas cifras podrían aumentar o mantenerse.

La llegada a Toro está prevista en torno a las 12.30 horas. Durante su estancia, los participantes pasearán por la ciudad, visitarán la Colegiata de Santa María la Mayor y algunas bodegas. Además, el grupo compartirá una comida de hermandad en el Seminario, donde también estacionarán las motocicletas.

Cartel de presentación de la concentración de motos "Zamora sobre Ruedas". / Cedida

Velasco destacó que es “una buena oportunidad” para que los participantes conozcan Toro y para que “se reactive un poco el comercio y la hostelería”. Además, explicó que “se les va a animar” a que se acerquen a la pradera del Cristo de las Batallas, donde ese mismo día se celebrarán algunos actos con motivo de la festividad del patrón de la ciudad.

Asimismo, señaló que, desde el Ayuntamiento, “estamos dispuestos a colaborar con estas iniciativas que atraen a nuevos turistas en potencia para la ciudad”.

La concentración “Zamora sobre Ruedas” tendrá como sede y punto de partida de las distintas rutas el recinto ferial Ifeza de Zamora. El programa incluye actividades y desplazamientos por otras zonas de la provincia como Riofrío de Aliste, San Blas, Cabañas de Sayago y Fermoselle.