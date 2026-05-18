Toro prepara la romería del Cristo de las Batallas con procesión, misas, música y juegos tradicionales

Toro vivirá el lunes 25 de mayo la festividad de su patrón, el Cristo de las Batallas. La concejala de Festejos, María Velasco, y el presidente de la cofradía del Santísimo Cristo de las Batallas, Fernando Roldán, presentaron este lunes en el Ayuntamiento los actos organizados en torno a esta tradicional romería.

La programación comenzará el viernes 22 de mayo con un concierto, a las 22.00 horas, de la banda de rock Cruce de caminos, que tendrá lugar en la terraza del bar Zamora Café & Copas.

El domingo 24 continuará con juegos tradicionales, a las 17.00 horas, en la pradera del Cristo de las Batallas. En esta misma ubicación, a las 19.30 horas, tendrá lugar un concierto a cargo de Quihero. Además, a las 18.30 horas, en la ermita de Santa María de la Vega, la cofradía celebrará las Vísperas.

Programación de la romería del Cristo de las Batallas. / Cedida

El lunes 25 de mayo se oficiarán misas en la ermita desde las 8.00 horas, cada 30 minutos. A las 12.00 horas tendrá lugar la solemne Misa de Fiesta, que estará presidida por el párroco de Toro y acompañada por el Coro Interparroquial. Asimismo, durante esa mañana, Velasco precisó que habrá un tamborilero que ofrecerá “música tradicional de la zona”.

A las 18.30 horas, la procesión con la imagen del Cristo de las Batallas partirá desde la ermita. Seguirá el recorrido habitual y estará acompañada musicalmente por la Banda “La Lira”.

Además, desde el lunes 18 de mayo a las 18.30 horas, hasta el viernes 22 de mayo, Roldán informó que estará abierto el quinario.

Programación de los actos de la cofradía. / Cedida

Autobuses gratuitos

Velasco destacó que durante el domingo 24 y el lunes 25 habrá autobuses gratuitos “para intentar que nadie se quede sin bajar a la ermita”. El servicio partirá ambos días desde la plaza de San Agustín.

Durante el domingo, los autobuses saldrán en dirección a la ermita a las 12.00, 13.00,17.00,18.00 y 19.00 horas, mientras que los regresos estarán programados a las 13.15,17.15,18.15,19.15, 20.00,20.30 y 21.00 horas.

El lunes, las salidas hacia la ermita funcionarán de forma continuada de 9.00 a 13.30 horas, y también estarán programadas a las 17.00 y 17.30 horas. Los regresos serán continuos entre las 9.00 y las 13.45 horas, además de contar con servicios a las 19.30, 20.00 y 20.30 horas.

Velasco describió la romería como “una fiesta muy bonita”, destacando que se trata de una tradición intergeneracional, ya que permite “bajar con la gente mayor y con la gente pequeña”. Además, aseguró que la pradera “está preparadísima, está todo muy verde, y tenemos la suerte de que ha llovido mucho y que ahora da un tiempo espectacular”.

Pradera del Cristo de las Batallas. / Cedida

Por su parte, Roldán incidió en la importancia de mantener viva la tradición y transmitirla a las nuevas generaciones. “Inculcar a los jóvenes lo que es la fiesta del Cristo, como a mí me la inculcaron mis padres y mis abuelos”, explicó. Además, recordó cómo, hace años, “bajábamos en tractor y remolque toda mi familia”.

Velasco y Roldán animaron a la gente a participar y disfrutar de esta festividad. Además, la concejala de Festejos destacó la celebración de la romería durante el mes de mayo, "pero si dejamos todos de bajar al Cristo, llegará el momento en el que no tengamos este puente porque se deje de celebrar", señaló.