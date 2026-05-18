Los Bomberos de Toro estrenan uniformes y cascos de intervención

El Ayuntamiento de Toro ha llevado a cabo una inversión de 7.538,06 euros destinada a la incorporación de nuevos cascos de intervención y uniformes para el servicio de Bomberos, con el objetivo de reforzar la seguridad y operatividad del cuerpo.

La actuación incluye la adquisición de 21 cascos de intervención y rescate de distintos modelos y configuraciones técnicas. Entre el material adquirido se encuentran cascos F1-XF en color azul y rojo (talla M), equipados con soporte para linterna, cubrenucas aluminizado, pantalla exterior dorada, elementos reflectantes y enganche universal para máscara. También se han incorporado cascos F2XR ventilados en color rojo, dotados de gafas de protección, elementos reflectantes microprisma y soporte para linterna.

Además, la inversión incluye la incorporación de nuevos uniformes para el personal del servicio, con el objetivo, destacan desde el consistorio, de "garantizar una mayor protección, comodidad y adecuación a las condiciones de trabajo en intervenciones de emergencia”.

Desde la concejalía de Seguridad Ciudadana señalan que “se continúa trabajando en la mejora progresiva de los recursos materiales del servicio de Bomberos de Toro”. Además, añadieron que “se prevé seguir avanzando en los próximos meses con nuevas adquisiciones”, entre las que mencionaron guantes, botas y la revisión del estado de los equipos de protección individual anticaídas.