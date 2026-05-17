“Cualquier vertido accidental iría directamente al Duero”: manifestación en Villardondiego contra la planta de biogás proyectada

La Plaza Mayor de Villardondiego ha concentrado este domingo a alrededor de 120 personas procedentes de distintos puntos de la provincia en una manifestación organizada por la asociación “Defendiendo lo Vacío” contra la planta de biogás proyectada en el municipio y otras de la zona, bajo el lema “Ni en tu pueblo, ni en el mío”.

Pedro Gutiérrez, propietario de una finca colindante al terreno donde se proyecta la instalación de la planta de biogás en Villardondiego, señaló que el alcalde del municipio, Sergio del Teso, “no me ha comentado nunca nada, ni por escrito ni hablando”. Además, aseguró que, pese a haber solicitado información sobre el proyecto, ha recibido “silencio administrativo”.

Estefanía del Río, socia de “Defendiendo lo Vacío”, explicó que la infraestructura proyectada en Villardondiego se encuentra “en una parcela colindante al arroyo Adalia”, que contiene un cauce “de caudal continuo que desemboca a muy pocos kilómetros en el río Duero”.

Asimismo, señaló que, según la documentación expuesta en el periodo de información pública, “la balsa de purines y la balsa de fracción líquida invadían la zona de policía del arroyo”, correspondiente a “los 100 metros de margen de dominio público hidráulico que están especialmente protegidos”, precisó del Río.

Manifestantes se congregan en Villardondiego. / Y.C.

Además, advirtió que “cualquier vertido accidental iría directamente al Duero, de donde muchas poblaciones toman su agua potable”, una situación que, según afirmó, ya ha sido puesta en conocimiento de la Confederación Hidrográfica del Duero “para que tome medidas”.

Desde la asociación también explicaron que, según la información contenida en la nota del Registro de la Propiedad donde se pretende desarrollar el proyecto, “el titular de la parcela que aparece es Sergio del Teso, el alcalde de Villardondiego”, aseguraron.

En relación con esta cuestión, Gutiérrez afirmó que ha denunciado la situación “al Procurador del Común y a otros organismos”. Además, también se refirió al acto de conciliación, al que asistió recientemente en Toro acompañado por integrantes de la asociación. Explicó que recibió una citación en el juzgado, al que acudió “la procuradora del vecino de mi parcela”, en referencia a del Teso.

Y. C.

Durante la lectura de un manifiesto, la asociación también precisó que, a través de esta planta de biogás, "más de 180.000 toneladas anuales de digestato serán esparcidas en parcelas agrícolas de hasta 30 kilómetros a la redonda, generando olores, contaminación y riesgos para la salud y el entorno".

Álvaro Martín, secretario de "Coresana, Asociación No al Biogás", integrada en la Federación “Zamora en Pie”, afirmó que “a la Junta le están llegando una serie de alegaciones de distintos sitios”, señalando que están basadas en “diferentes leyes que no se están cumpliendo por parte de las promotoras de los proyectos”.

En este sentido, sostuvo que “no se están teniendo en cuenta las propias leyes que rigen nuestro territorio” y calificó la situación de “gran incoherencia”. Además, hizo un llamamiento a la Junta de Castilla y León para que “se revisen bien todas las alegaciones y todos los proyectos”, señalando que “no cumplen con la normativa vigente” y que ya habrían presentado denuncias.