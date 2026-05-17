Fernando Roldán, reelegido presidente de la cofradía del Cristo de las Batallas de Toro

Fernando Roldán ha sido reelegido presidente de la cofradía del Santísimo Cristo de las Batallas de Toro, cargo que ocupa desde 2012. Su candidatura ha sido la única que se ha presentado al proceso electoral convocado por la hermandad, celebrado este sábado durante la Junta General en la ermita de Santa María de la Vega.

Además, Fernando Campano volverá a ejercer como secretario; y Nardi García como tesorero; mientras que Diego Feo y Vicente Betegón se estrenarán como vocales durante este nuevo mandato, que tendrá una duración de cuatro años.

Roldán ha decidido presentarse a la reelección “porque soy un creyente del Cristo y un devoto”, reconoce. Además, afirma que “no ha salido ninguna alternativa, entonces no íbamos a dejar un vacío de poder en la cofradía. Mientras que yo pueda, seguiré al frente de ella, siempre que los hermanos me acompañen y me reelijan”, expresa el presidente.

Nuevos abades en ejercicio de la cofradía. / Cedida

Para esta nueva etapa, Roldán se ha marcado como objetivos “intentar que la creencia en el Cristo aumente”, así como aumentar el número de hermanos en la cofradía. Además, señala que, en colaboración con el Ayuntamiento, la hermandad pretende participar en “la mejora de la pradera” situada junto a la ermita.

“Está ahora muy bonita porque ha llovido mucho, pero necesitamos que haya más árboles y darle un pequeño impulso”. De esta manera, sostiene que podría ser “más atractiva tanto para los hermanos de la cofradía como para la gente del pueblo”.

Por otro lado, también menciona la realización de trabajos de mantenimiento en el tejado de la ermita, como el arreglo de posibles goteras y la retirada de tejas viejas, cuestión que asegura que ya se aprobó en una asamblea anterior.

Además, este sábado se ha constituido la Junta Directiva de la cofradía, en la que seis miembros de la hermandad han comenzado a ostentar el cargo de escribanos, así como el resto de integrantes han subido un "escalón", dando paso a una nueva abadía en ejercicio.

La ermita de Santa María de la Vega ha acogido la Misa de Cabildo, tras la cual los hermanos se han desplazado hasta la Hospedería para celebrar allí la Junta General. En el transcurso de la asamblea, también se han aprobado las cuentas del ejercicio 2025 por unanimidad.

En la actualidad, la cofradía cuenta con 409 hermanos. Además, se podrán incorporar nuevos miembros al finalizar las Vísperas, que tendrán lugar el domingo 24 de mayo; tras la Misa Mayor del lunes 25; o al inicio de la procesión con la imagen del Cristo de las Batallas, también el lunes.

Actos programados

La festividad del Santísimo Cristo de las Batallas, patrón de Toro, tendrá lugar el 25 de mayo. Durante este día, las misas en la ermita darán comienzo a las 8.00 horas y tendrán lugar cada 30 minutos. A las 12.00 horas se oficiará la solemne Misa de Fiesta, que estará presidida por el párroco de Toro y acompañada por el Coro Interparroquial.

La procesión con la imagen del Cristo de las Batallas partirá desde la ermita, a las 18.30 horas, de esa misma tarde y seguirá el recorrido habitual, acompañado musicalmente por la Banda “La Lira”.

Desde este próximo lunes a las 18.30 horas hasta el viernes 22 de mayo estará abierto el quinario. El domingo 24 se celebrarán las Vísperas a las 18.30 horas en la ermita de Santa María de la Vega.