Cruz Roja destaca en Toro la labor del voluntariado en el medio rural de Zamora

Toro se ha convertido este sábado, 16 de mayo, en el punto de encuentro del voluntariado de Cruz Roja en la provincia de Zamora. Más de 70 personas procedentes de las distintas asambleas comarcales han participado en una jornada de convivencia que ha incluido el reconocimiento a la labor de ocho voluntarios y una visita por la ciudad.

Uno de los momentos centrales del día fue el acto de bienvenida y reconocimiento, celebrado en el Casino de Toro, al que también asistió el concejal de Asuntos Sociales, Francisco Rodríguez. Durante el mismo, Cruz Roja agradeció públicamente la labor de ocho personas voluntarias, a quienes destacó por su “compromiso, dedicación, iniciativa, superación y constancia”.

Cruz Roja reconoce la labor de ocho voluntarios. / Cedida

Las personas reconocidas fueron Isidora Ramos Peña, de la asamblea de Fermoselle; María Josefa Fernández Díaz, de la asamblea de Sanabria-La Carballeda; Manuela Cea Hilario y Amador Herrero Calleja, de la asamblea de Toro; María Áurea Rivera Huerga y José Manuel Herrero Urdiales, de la asamblea de Benavente; y María Enedina Santos Barrigón e Isidoro Martín Barrios, de la asamblea de Zamora.

Durante la jornada, la presidenta de Cruz Roja en Zamora, María José Mateos, señaló que “el voluntariado es el motor que nos permite llegar a más personas, también donde la distancia y la despoblación lo ponen más difícil”. Además, expresó que “necesitamos más personas dispuestas a sumar, porque siempre hay una forma de ayudar”.

Por su parte, la presidenta de Cruz Roja en Toro, asamblea anfitriona, Lorena Bañuelos, animó al voluntariado a disfrutar de la riqueza patrimonial y cultural de la localidad. Además, agradeció el respaldo institucional por parte del Ayuntamiento de la ciudad.

La organización humanitaria cuenta con 1.193 personas voluntarias en la provincia de Zamora, que, según Cruz Roja, sumaron 21.439 horas de acción voluntaria en 2025, una labor “especialmente valiosa en pueblos y zonas con menos recursos y mayor dispersión”, destacan.

La jornada también incluyó una foto de familia en El Espolón, antes de realizar una visita guiada por la Colegiata de Santa María la Mayor, el Alcázar y la Plaza de Toros. Finalmente, el recorrido concluyó con actividades grupales en el Seminario Menor de Toro.

El encuentro combinó convivencia y actividades culturales en una jornada que puso el foco en la labor voluntaria. “La solidaridad es clave para seguir impulsando apoyo donde más se necesita, sobre todo en el ámbito rural y en las zonas más despobladas”, señala Cruz Roja.