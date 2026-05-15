Vuelve la Noche Blanca del Patrimonio Toresano: Más de 30 monumentos y espacios históricos abren sus puertas

Más de treinta monumentos y espacios históricos abrirán sus puertas el día 13 de junio para la IX edición de la Noche Blanca del Patrimonio Toresano. Una iniciativa que como ha resaltado Javier López Calero, concejal de Cultura, "se consolida como uno de los grandes acontecimientos culturales y turísticos de la ciudad".

Será el sábado 13 de junio cuando, entre las 7 de la tarde y las dos de la madrugada, en torno al patrimonio de Toro se volverán a reunir artistas de distintas disciplinas y estilos en una programación que mezclará conciertos, recitales, intervenciones escénicas y propuestas culturales en más de treinta espacios patrimoniales de la ciudad.

De nuevo destaca la participación de músicos toresanos, por supuesto la Escuela de Música "Jesús López Cobos" con su director Luis Ángel Vaquero, o también la presencia de "una toresana ilustre por el deporte y ahora también cantante, Raquel Álvarez Polo, que estará en uno de los recitales acompañada de piano" ha precisado Javier López Calero durante la presentación de la Noche Blanca en el Ayuntamiento, acompañado de Víctor López de la Parte, diputado de Educación, Cultura y Turismo y vicepresidente primero de la Diputación de Zamora; Natalia Ucero, diputada provincial y senadora; Pedro Faúndez, vicario general de la diócesis de Zamora y párroco de Toro; y Francisco Rodríguez, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Toro.

Cartel de la Noche Blanca / M. J. C.

Entre los más de 30 monumentos y espacios históricos que abrirán sus puertas se encuentra en esta edición la novedosa incorporación a la ruta del Círculo de Recreo (el Casino) y la reapertura de la Iglesia de La Concepción convertida en museo, con la colección donada por la Fundación González Allende, que estará de manera permanente, la puesta de largo de la exposición.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Toro ha querido agradecer especialmente el trabajo de "todos los voluntarios y voluntarias que hacen posible que se puedan abrir tantos monumentos y espacios". Para la organización de los mismos, el Ayuntamiento ha convocado una reunión el 19 de mayo, a las 20.00 horas, en el Salón de Plenos abierta a las personas que quieran participar en la Noche Blanca como voluntaria.

El concejal de Cultura ha agradecido la colaboración de la Diputación Provincial, el Instituto Castellano Leonés de la Lengua, las parroquias de Toro, comunidades monásticas y todos los particulares que ponen a disposición del público espacios privados que el resto del año están cerrados.

Por su parte el diputado de Cultura, Víctor López de la Parte, ha incidido en el "compromiso firme de la Diputación con la cultura y la ciudad de Toro, donde el patrimonio es bandera de nuestra tradición y de nuestra provincia". Ha destacado el "orgullo de turistas, toresanos y zamoranos, del patrimonio y la historia de Toro" y especialmente la iniciativa de la Noche Blanca, "en la que música pone en conjunción la apertura de monumentos y ese patrimonio que pone en valor lo nuestro".

Pedro Faúndez, párroco de Toro, destacó la apuesta "por conservar y mejorar el patrimonio desde las parroquias de Toro en un día para poder mostrarlo y contemplarlo".

Las ediciones previas de la Noche Blanca demuestran, precisó el concejal, el impacto positivo en los establecimientos hosteleros. Los horarios de las actuaciones y actos programados se publicarán la semana anterior y se editará una guía para facilitar la organización de la ruta.