Toro se rinde al patrón de los agricultores
La cofradía de San Isidro Labrador de Toro ha hecho historia este año al incorporar por primera vez a dos mujeres ostentando el cargo de mayordomas: Casimira González y Elena Camín
I. G.
Toro
Toro celebraba hoy la festividad de San Isidro, patrón de los agricultores, con la Misa Mayor en la Colegiata, para continuar por la tarde la procesión arropando a la imagen del Santo que partió desde la propia Colegiata con el acompañamiento de la Banda de Música "La Lira" y el tamborilero Víctor González.
Durante la procesión tuvo lugar la tradicional bendición de los campos, con la imagen de San Isidro mirando hacia la vega del Duero. La cofradía de San Isidro Labrador de Toro ha hecho historia este año al incorporar por primera vez a dos mujeres ostentando el cargo de mayordomas: Casimira González y Elena Camín, que comparten con Samuel Pérez y Felipe García.
- Dos heridos en un accidente en la A-11 en Toro
- Toro brinda por sus vinos y por una Denominación de Origen 'libre' de plantas de biogás
- El 'Día Vino D.O.' reunirá en Toro música, brindis y reivindicación en la Plaza de San Francisco
- La Junta insta a Azucarera a renovar los contratos de remolacha tras concentrar la molturación en Toro
- Influencers chinos a la conquista de Toro
- José Manuel de la Fuente, nuevo presidente de la Junta Pro Semana Santa de Toro
- Toro invita a releer la historia en una nueva edición de su Feria del Libro
- Tres mujeres toresanas llevan su arte al Bierzo para sumar en la batalla contra el cáncer