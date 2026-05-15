Toro se rinde al patrón de los agricultores

Toro celebraba hoy la festividad de San Isidro, patrón de los agricultores, con la Misa Mayor en la Colegiata, para continuar por la tarde la procesión arropando a la imagen del Santo que partió desde la propia Colegiata con el acompañamiento de la Banda de Música "La Lira" y el tamborilero Víctor González.

Durante la procesión tuvo lugar la tradicional bendición de los campos, con la imagen de San Isidro mirando hacia la vega del Duero. La cofradía de San Isidro Labrador de Toro ha hecho historia este año al incorporar por primera vez a dos mujeres ostentando el cargo de mayordomas: Casimira González y Elena Camín, que comparten con Samuel Pérez y Felipe García.