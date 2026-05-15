Noche de humor en el Teatro Fundos Latorre de Toro con Luis Larrodera
Presenta mañana, sábado 16 de mayo, el espectáculo “Todo cambia (menos Jordi Hurtado)”
I. G.
El Teatro Fundos Latorre de Toro cuenta este sábado, 16 de mayo a las 21.00 horas, con la presencia Luis Larrodera y su espectáculo “Todo cambia (menos Jordi Hurtado)”
El conocido humorista y presentador llega a Toro con un show cargado de monólogos, situaciones cotidianas y mucho humor inteligente. Una cita perfecta para disfrutar del mejor humor en directo y pasar una velada diferente en el teatro.
Actor, cómico, monologuista y presentador, Luis Larrodera es recordado como presentador del "Un, dos, tres", el concurso "Alta Tensión" o actuando en series y programas como "La Hora" de José Mota y "La que se avecina".
"Todo cambia (menos Jordi Hurtado)" es un espectáculo con mucha interacción con los asistentes y grandes dosis de humor.
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