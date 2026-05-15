Noche de humor en el Teatro Fundos Latorre de Toro con Luis Larrodera

El Teatro Fundos Latorre de Toro cuenta este sábado, 16 de mayo a las 21.00 horas, con la presencia Luis Larrodera y su espectáculo “Todo cambia (menos Jordi Hurtado)”

El conocido humorista y presentador llega a Toro con un show cargado de monólogos, situaciones cotidianas y mucho humor inteligente. Una cita perfecta para disfrutar del mejor humor en directo y pasar una velada diferente en el teatro.

Espectáculo de Luis Larrodera / Cedida

Actor, cómico, monologuista y presentador, Luis Larrodera es recordado como presentador del "Un, dos, tres", el concurso "Alta Tensión" o actuando en series y programas como "La Hora" de José Mota y "La que se avecina".

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"Todo cambia (menos Jordi Hurtado)" es un espectáculo con mucha interacción con los asistentes y grandes dosis de humor.