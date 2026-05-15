Influencers chinos a la conquista de Toro

La Junta, a través de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León y en colaboración con la Oficina Española de Turismo de Cantón, desarrolla la actividad dentro del Plan de Promoción Exterior 2026, orientada a la organización de un viaje de influencers y prensa especializada procedente del mercado chino.

La acción tiene como objetivo impulsar la proyección internacional de Castilla y León mediante la generación de contenidos editoriales y digitales sobre destinos singulares de la Comunidad con especial capacidad de atracción para el mercado asiático.

El itinerario forma parte de una acción conjunta entre distintas comunidades autónomas españolas, entre ellas Andalucía y Extremadura, y contempla, en el caso de Castilla y León, la promoción de enclaves de gran identidad patrimonial, paisajística y cultural como Candelario, La Alberca, Mogarraz, Toro, Urueña y Olmedo, incorporando además experiencias vinculadas al territorio, la gastronomía y la cultura local, con la colaboración de la Ruta del Vino Sierra de Francia. La Oficina Española de Turismo de Cantón ha sido la encargada de realizar la selección de los perfiles participantes más adecuados e interesantes para la promoción de Castilla y León y de sus principales productos turísticos, priorizando perfiles con especial capacidad de prescripción en segmentos vinculados al turismo cultural, gastronómico, experiencial y de estilo de vida.

Uno de los principales ejes del recorrido en Castilla y León fue la visita a Toro, localidad de enorme relevancia histórica, monumental y gastronómica, considerada uno de los conjuntos patrimoniales más destacados del oeste de Castilla y León y un referente vinculado a la cultura del vino y a la identidad histórica del territorio.

Influencers en Toro / Cedida

Durante su estancia en Toro, los participantes realizaron una visita guiada por el casco histórico de la ciudad, conociendo algunos de sus principales recursos patrimoniales, entre ellos la emblemática Colegiata de Santa María la Mayor, una de las grandes joyas del románico español, así como la histórica Plaza de Toros de Toro, considerada una de las plazas de toros más antiguas de España y símbolo del patrimonio histórico y cultural de la localidad.

El programa incluyó además una experiencia vinculada al producto local mediante la visita a Quesería Chillón, donde los participantes pudieron conocer los procesos de elaboración artesanal y la tradición agroalimentaria de la zona, reforzando el componente experiencial y gastronómico del viaje. Posteriormente, el grupo disfrutó de un almuerzo en Toro centrado en la gastronomía tradicional zamorana y en los productos de proximidad, permitiendo a los participantes descubrir algunos de los sabores más representativos del territorio y acercarse a la cultura local a través de su cocina y de sus productos identitarios.

El recorrido continuó con visitas a Urueña, reconocida como Villa del Libro y uno de los conjuntos amurallados mejor conservados de España, y a Olmedo, localidad de gran interés histórico y patrimonial vinculada al mudéjar .

El grupo participante está integrado por destacados perfiles del ámbito periodístico y digital del mercado chino y de Macao, combinando medios de comunicación consolidados y creadores de contenido con elevada capacidad de difusión en segmentos vinculados a viajes, gastronomía, estilo de vida y experiencias culturales.

Influencers en Toro / Cedida

Entre ellos destaca Yvonne Yu, editora y columnista de Macao Daily News, medio de referencia en Macao con una tirada superior a 3 millones de ejemplares y una audiencia digital de más de 2 millones de usuarios. La periodista prevé la publicación de tres artículos específicos sobre el destino, además de contenidos adicionales en medios y plataformas especializadas como Lucky Bay y Silly Nano Magazine.

Asimismo, participa Chen Shujun, influencer especializada en viajes, gastronomía y lifestyle, con más de 1 millón de seguidores en Weibo y una amplia presencia en plataformas como Rednote, Ctrip, Dianping, Douyin, Qunar, Mafengwo o WeChat Channels. Su participación contempla la generación de contenidos específicos sobre Castilla y León en múltiples soportes digitales dirigidos al público chino.

También forma parte del viaje Lei Jing, creador de contenido especializado en viajes, gastronomía, estilo de vida y deporte, con una comunidad superior a 3,1 millones de seguidores en Weibo. Durante el recorrido está prevista la publicación de contenidos en tiempo real, incluyendo galerías fotográficas, vlog y vídeos cortos centrados en la experiencia en Castilla y León.

Completa el grupo Zhang Jinrui, influencer con un fuerte posicionamiento en contenidos audiovisuales dirigidos al público joven femenino y especializada en viajes, moda y narrativa visual experiencial, con una destacada presencia en plataformas como Weibo, Rednote, Bilibili, Douyin y WeChat Channels.

La combinación de estos perfiles permitirá alcanzar públicos diversos del mercado chino interesados en destinos patrimoniales, pueblos con identidad, gastronomía local y experiencias auténticas de viaje, reforzando así la visibilidad internacional de Castilla y León como destino cultural y experiencial.