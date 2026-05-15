Fernando Roldán opta a la reelección como presidente de la Cofradía del Cristo de las Batallas

La Cofradía del Santísimo Cristo de las Batallas celebra mañana junta general con la presentación de candidaturas a presidente y la constitución de la junta directiva correspondiente al ejercicio 2025-2026 como uno de los puntos del orden del día. Aunque los posibles candidatos formalizan su presentación en el mismo acto de la asamblea, no parece probable que haya aspirantes, en cuyo caso estaría asegurada la continuidad del actual presidente, Fernando Roldán, que ostenta desde el año 2012.

Roldán es un histórico en la directiva, donde lleva alrededor de 30 años, primero como tesorero y después, con la creación de los estatutos, asumió la presidencia de la Cofradía del Cristo de las Batallas, cuya fiesta mayor se celebra el día 25 de mayo.

"Parece que la gente está contenta con nuestra labor, pero conviene ir pensando en el relevo y que se involucren más hermanos en las cosas de la cofradía" apunta el hoy presidente, dispuesto de momento a continuar.

409 hermanos

La cofradía cuenta en la actualidad con 409 hermanos, entre ellos también mujeres que se han ido incorporando desde que en el año 2023 la junta general se abriera la admisión. Como novedad, este año se estrenarán nuevas varas para los abades. Además, el presidente propondrá a la junta general la necesidad de llevar a cabo trabajos de mantenimiento en el tejado de la ermita, con el arreglo de goteras y retirada de tejas viejas para que el edificio presente las mejores condiciones.

Los actos en honor al Santísimo Cristo de las Batallas comienzan mañana a las 18.30 horas con la Misa de Cabildo en la ermita, tras la cual los hermanos se trasladarán a la Hospedería donde se celebrará la junta general. Además de la renovación de cargos se aprobarán, si procede, las cuentas de la Cofradía correspondientes al ejercicio 2025-2026.

Este próximo lunes a las 18.30 horas se abre el quinario y el domingo 24 de mayo se celebran las Vísperas a las 18.30 horas en la ermita del Cristo. Después se procederá al reparto de bizcochones y un vino español.

El lunes 25 de mayo, festividad del Santísimo Cristo de las Batallas, a las 8 de la mañana darán comienzo las misas en la ermita y las 12.00 tiene lugar la Misa Mayor, presidida por el párroco. A las 6.30 de la tarde tiene lugar la procesión amenizada por la Banda Municipal "La Lira" de Toro.