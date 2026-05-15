Especialistas destacan la figura y el legado de Magdalena de Ulloa

La Casa de Cultura de Toro celebraba ayer una mesa redonda sobre la figura y el legado de la toresana Magdalena de Ulloa, con motivo del V Centenario de su nacimiento.

Moderada y presentada por el jesuita toresano José Luis Pinilla, participaron como ponentes Lucía Díaz Marroquín, profesora titular del departamento de Lengua española y Teoría de la Literatura de la Universidad Complutense de Madrid, y el historiador José Navarro Talegón.

José Luis Pinilla destacó que para la noble nacida en Toro la verdadera transformación comenzaba en la educación. Promovió la fundación de varios colegios en España y casas de reinserción social para mujeres Su legado sigue hablando de una mujer que entendió la nobleza no como un privilegio si no como una responsabilidad

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