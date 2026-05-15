Especialistas destacan la figura y el legado de Magdalena de Ulloa
José Luis Pinilla, Lucía Díaz Marroquín y José Navarro Talegón participaron en el acto en la Casa de Cultura
M. J. C.
La Casa de Cultura de Toro celebraba ayer una mesa redonda sobre la figura y el legado de la toresana Magdalena de Ulloa, con motivo del V Centenario de su nacimiento.
Moderada y presentada por el jesuita toresano José Luis Pinilla, participaron como ponentes Lucía Díaz Marroquín, profesora titular del departamento de Lengua española y Teoría de la Literatura de la Universidad Complutense de Madrid, y el historiador José Navarro Talegón.
José Luis Pinilla destacó que para la noble nacida en Toro la verdadera transformación comenzaba en la educación. Promovió la fundación de varios colegios en España y casas de reinserción social para mujeres Su legado sigue hablando de una mujer que entendió la nobleza no como un privilegio si no como una responsabilidad
José Navarro Talegón disertó sobre las huellas de Magdalena Ulloa y su familia en el patrimonio de Toro.
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