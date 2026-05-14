Tres mujeres toresanas llevan su arte al Bierzo para sumar en la batalla contra el cáncer

Tres mujeres toresanas participarán en ña segunda edición de la exposición colectiva “Memorias de una batalla”, que se celebrará del 16 de mayo al 4 de junio en el Pozo Julia, un espacio minero situado en el municipio berciano de Fabero. La iniciativa tiene como objetivo dar visibilidad a la lucha contra el cáncer y reivindicar una “Sanidad Pública de calidad”, a través del trabajo creativo de más de 40 artistas.

La exposición está organizada por la artista toresana Emma Remis “Remisart”, con la colaboración de Oncobierzo, cuyos miembros llevarán a cabo una ponencia el sábado 16 de mayo, a las 17.30 horas, que inaugurará la muestra.

Esta asociación está formada por pacientes oncológicos y familiares que reivindican que “el Hospital del Bierzo cuente con unos servicios y un personal médico dignos para nuestra zona sanitaria”.

Dos visitantes comtemplan la primera edición de la exposición, celebrada anteriormente. / Cedida

En este sentido, Remis explica que la iniciativa surgió “por la falta de especialistas” en el centro, motivo que le llevó a organizar el pasado verano esta exposición junto a Oncobierzo en el Museo Arqueológico de Cacabelos para reivindicar una "Sanidad Pública de calidad". La artista reconoce que celebrar esta nueva edición le genera “bastante pena”, ya que, según señala, “no se ha mejorado prácticamente nada desde entonces”.

La organizadora explica que la muestra está enfocada en “la situación que atraviesan los pacientes”, a través del trabajo creativo de más de 40 personas “que saben perfectamente de lo que están hablando”, destaca Remis. Entre las participantes también se encuentran las toresanas Conchi Rodríguez y Matilde Diez.

Rodríguez ha pintado cuatro obras para esta exposición centradas en el cáncer de mama bajo su experiencia personal, que ha titulado “Mi terapia contra el cáncer”. La artista explica que los trabajos reflejan “el proceso desde que te dicen que tienes cáncer hasta su lucha”.

Su participación está marcada por una profunda reflexión personal: “Mi lucha, además de contra el cáncer, es que se deje de estigmatizar a los enfermos y que se deje de pensar que el cáncer es igual a muerte", expresa Rodríguez. La artista incide en la importancia de que "se vea que tengo ganas de luchar y deseo lo mismo para todos los pacientes oncológicos”.

Por su parte, Diez, quien ha ejercido como enfermera durante más de cuatro décadas, ha elaborado tres cuadros empleando diversas técnicas como acrílico y bolillos que define como "una forma de intentar describir gráficamente el proceso de la enfermedad".

Remis explica que el público encontrará “un poco de todo” en la exposición, ya que cada participante “lo ha llevado a su terreno y, desde su propia experiencia, ha querido contar su historia”. Así, la muestra reúne creaciones realizadas a través de diversas disciplinas como pintura, escultura, fotografía, escritura y elaboraciones audiovisuales.

Además, subraya que “Memorias de una batalla” pretende, a través del arte, generar “sensibilidad y concienciación sobre este tema”. “El arte no solo tiene el potencial de transmitir, también de empatizar y de muchas otras cosas”, concluye.

Para visitar la exposición será necesario contactar previamente con el Pozo Julia, espacio que acoge la muestra durante estas semanas.