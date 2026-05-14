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Cruz Roja reunirá a 1.200 voluntarios en Toro para reconocer su labor humanitaria

La cita reunirá el 16 de mayo a integrantes de todas las asambleas comarcales en una visita guiada por la ciudad, con actividades grupales y una gala de reconocimiento en el casino

Imagen de archivo de una de las actividades de Cruz Roja desarrolladas en Toro.

Imagen de archivo de una de las actividades de Cruz Roja desarrolladas en Toro. / Cedida

E. V.

Toro

El voluntario de Cruz Roja Zamora celebrará este año su día de convivencia , hermanamiento y reconocimiento en Toro. La ciudad ha sido la elegida para acoger el próximo sábado, 16 de mayo, el encuentro provincial de voluntariado de Cruz Roja, una cita en la que se agradecerá la inmensa y desinteresada labor desempeñada por las 1.200 personas que forman parte de la organización provincial.

La jornada incluirá una gala de reconocimiento al voluntariado, que se celebrará en el Salón del Casino de Toro. En el acto, Cruz Roja destacará no solo la implicación, dedicación y compromiso de cada uno de los voluntarios que forman parte de Cruz Roja en Zamora, sino su importancia especialmente en el medio rural y zonas afectadas por la despoblación.

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La jornada se completará con una visita cultural guiada desde la Colegiata de Santa María La Mayor, El Espolón, Alcázar y plaza de Toros, así como diversas actividades de grupo organizadas por la Asamblea Comarcal de Toro, reforzando el carácter participativo y comunitario del encuentro.

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