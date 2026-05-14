El concurso nacional de pintura "Primero" de Fariña ya tiene a sus 40 finalistas

El renombre de un concurso con solera ha vuelto a impulsar la participación para protagonizar la etiqueta de la próxima campaña del vino más joven de Fariña. En total, 290 artistas de todo el país han participado este año en el 21º Concurso Nacional de Pintura "Primero 2026" de Fariña, una profusión de propuestas entre las que ya se han seleccionado las 40 finalistas.

Las obras de los artistas seleccionados pasarán a formar parte así de la exposición temporal de pintura que podrá visitarse durante un año en el Museo Fariña, ubicado en su bodega de Toro, de entre las cuales saldrá la obra ganadora. El fallo se hará público en el acto de entrega de premios, al que están invitados los 40 artistas finalistas, que tendrá lugar el próximo 6 de junio en Bodegas Fariña.

El artista ganador recibirá un premio en metálico por valor de 3.000 euros al que se sumará el prestigio y la promoción de ver impresa su pintura en más de 150.000 etiquetas del vino Primero 2026, que saldrá al mercado el tercer jueves del próximo mes de noviembre.

El jurado ha estado compuesto por los artistas Salud Parada, Fernando Lozano Bordell, Luis Pérez, Ana Zaragozá y Satur Vizán; el catedrático, Juan Andrés Blanco; Antonio Martín Hernández, representante de la Asociación de Cata Consumidores Finales; el diseñador gráfico Javier Garduño; el comité de dirección de Bodegas Fariña formado por Manuel Fariña López, Manuel Fariña Pérez, Rafael Illán y Víctor Conde; y la Directora de la Agencia de Comunicación, Strategia & Comunicación, Teresa Pernía Hidalgo.