La Universidad de la Experiencia en Toro abre el periodo de matriculación para el curso 2026-2027

La Universidad de Salamanca (USAL) ha abierto el primer periodo de matriculación del programa Interuniversitario de la Experiencia en su sede de Toro, que estará disponible durante los meses de mayo y junio, mientras que el segundo se habilitará entre septiembre y octubre, siempre que existan plazas vacantes.

Los modelos de solicitud podrán recogerse en la Casa de Cultura de Toro los martes y jueves, en horario de 17.00 a 18.30 horas. Las personas que no puedan acudir presencialmente podrán contactar con la coordinadora del programa, Yolanda Manso, para solicitar la documentación o resolver dudas, a través del correo electrónico: experienciatoro@usal.es. El programa está dirigido a residentes en Castilla y León de 55 años o más, aunque también podrán acceder personas desde los 50 años en caso de que existan plazas disponibles.

El plan docente contempla un total de 48 horas de formación en áreas como Humanidades, Arte, Ciencias de la Vida y Ciencias Sociales, complementadas con actividades culturales. Las clases se impartirán de forma presencial en el salón de actos de la Casa de Cultura de Toro los martes y jueves, en horario de 17:00 a 18:30 horas, a partir de mediados de octubre.

El importe de la matrícula se mantiene en 55,10 euros, cantidad que incluye las tasas académicas y el seguro escolar obligatorio.

Los alumnos del primer curso, cuyas plazas se adjudicarán por orden de formalización, deberán presentar la solicitud de matrícula cumplimentada, una copia del DNI, el resguardo bancario del abono realizado en la cuenta de la Universidad y una fotografía tamaño carnet actualizada. Por su parte, los estudiantes de segundo y tercer curso, así como diplomados, únicamente tendrán que entregar la solicitud y el resguardo del abono correspondiente.