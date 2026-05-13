Vino
Toro participa en la asamblea de las "ciudades del vino" para abordar estrategias conjuntas de enoturismo
El encuentro, organizado por la Asociación Española de Ciudades del Vino (Acevin), ha tenido lugar en el municipio valenciano de Requena
Y.C.
El Ayuntamiento de Toro ha participado en la Asamblea General de la Asociación Española de Ciudades del Vino (Acevin), celebrada recientemente en Requena (Valencia), un encuentro que reunió a representantes de municipios y Rutas del Vino de distintos puntos de España.
Desde el consistorio explican que durante el encuentro se analizaron acciones desarrolladas durante el último año en materia de enoturismo, así como diferentes iniciativas promovidas por Acevin, asociación a la que pertenece el Ayuntamiento.
Asimismo, “se puso en valor la importancia de seguir promoviendo estrategias conjuntas que contribuyan al desarrollo turístico y económico de los territorios vitivinícolas”, destacan. En la jornada también se abordaron nuevas propuestas y actividades complementarias "orientadas a fortalecer la experiencia turística ligada al vino, la gastronomía y el patrimonio cultural de cada municipio”, añaden.
En representación del Ayuntamiento asistieron el alcalde de Toro, Carlos Rodríguez, y el concejal de Turismo, Francisco Rodríguez, quienes participaron en diferentes encuentros institucionales desarrollados durante la asamblea.
Desde el consistorio señalan “la relevancia de continuar impulsando el enoturismo como uno de los principales motores de promoción y dinamización de la ciudad”. Además, destacan la importancia de “mantener la colaboración entre las diferentes ciudades del vino de España para seguir generando oportunidades de crecimiento y proyección turística”.
- Dos heridos en un accidente en la A-11 en Toro
- Toro brinda por sus vinos y por una Denominación de Origen 'libre' de plantas de biogás
- El 'Día Vino D.O.' reunirá en Toro música, brindis y reivindicación en la Plaza de San Francisco
- La Junta insta a Azucarera a renovar los contratos de remolacha tras concentrar la molturación en Toro
- José Manuel de la Fuente, nuevo presidente de la Junta Pro Semana Santa de Toro
- 14 millones de euros para dos módulos de almacenamiento energético en Toro
- Toro invita a releer la historia en una nueva edición de su Feria del Libro
- Tres días de celebraciones en Toro en honor a Magdalena de Ulloa en el quinto centenario de su nacimiento