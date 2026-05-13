Toro acogerá la campaña itinerante de salud respiratoria “No es Normal Tour”

La Plaza Mayor de Toro recibirá el miércoles 20 de mayo la campaña itinerante de salud respiratoria “No es Normal Tour”, una iniciativa impulsada por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) que recorrerá 26 poblaciones españolas.

La unidad móvil estará disponible en horario de 10 a 14 horas y de 15 a 17.30 horas. El dispositivo contará con personal especializado y equipamiento para realizar espirometrías, evaluaciones clínicas y ofrecer información sanitaria.

Desde la organización señalan que, tras las tres primeras semanas de recorrido, se realizaron “más de 600 espirometrías, con cerca de 200 casos con alteraciones respiratorias detectadas”. Además, aseguran que “más del 58,6% de las personas evaluadas han requerido derivación a Atención Primaria”.

Asimismo, indican que “muchas de estas personas convivían con síntomas respiratorios sin identificarlos como un problema de salud”, entre los que incluyen tos persistente, cansancio injustificado, ronquidos intensos, sibilancias (sonidos agudos al respirar), pausas respiratorias durante el sueño o afonía habitual.