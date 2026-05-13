"La Anunciación" del "maestro de la Virgen de la Calva" regresa a la Colegiata de Toro tras Las Edades del Hombre

Las dos imágenes del grupo escultórico de "la Anunciación" han regresado ya a la Colegiata de Santa María la Mayor de Toro, tras haber sido trasladadas anteriormente para formar parte de la XVIII edición de Las Edades del Hombre, celebrada en Zamora bajo el título “EsperanZa”.

Las esculturas han vuelto a ocupar los pilares de la nave central del templo, de donde salieron por primera vez para formar parte de esta exposición de arte sacro en la sede de la iglesia de San Cipriano.

Estructura empleada para la recolocación del grupo escultórico. / Cedida

Según han explicado desde Las Edades del Hombre, para el regreso a su ubicación original “se han colocado dos torres de andamios laterales en cada una de las columnas”, que han permitido alcanzar “la altura de la base” donde se sitúan las esculturas. Posteriormente, con apoyo de una plataforma elevadora, las imágenes han sido recolocadas en su emplazamiento.

En el montaje han trabajado seis operarios, con la supervisión de personal de la propia Fundación Las Edades del Hombre y de las parroquias de Toro, en una intervención que ha durado aproximadamente tres horas.

El arcángel San Gabriel, ya en su emplazamiento original. / Cedida

El conjunto escultórico de "la Anunciación", datado a comienzos del siglo XIV, está realizado en piedra arenisca por el conocido como "maestro de la Virgen de la Calva" y cuenta con una policromía atribuida a Domingo Pérez. La obra representa a la Virgen María embarazada junto al arcángel San Gabriel.

La restauración, realizada por la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales entre 2003 y 2004, permitió recuperar la policromía original de la obra, eliminando repintes y estofados.

La Virgen de la Anunciación de la Colegiata de Toro, ya en su emplazamiento original. / Cedida

El "maestro de la Virgen de la Calva"

La investigación de los historiadores Sergio Pérez y Rubén Fernández Mateos “El maestro de la Virgen de la Calva” (2015), reúne "la Anunciación", así como otras "imágenes pétreas producidas por anónimos artífices de estilo más o menos homogéneo, estereotipado e inmutable, aunque colmado de novedades y originalidad", realizadas en templos de la Diócesis de Zamora entre finales del siglo XIII y comienzos del XIV, bajo la figura de este autor.

Los investigadores lo denominaron "maestro de la Virgen de la Calva" al considerar que "su primera obra o encargo" en la Diócesis de Zamora sería la imagen de Nuestra Señora de la Majestad, situada en la Catedral de Zamora, y conocida popularmente como “la Virgen de la Calva”. Además, afirman que se trataba de un grupo de escultores "pertenecientes a los talleres catedralicios de León o formados en ellos".

La última edición de Las Edades del Hombre se desarrolló entre el 16 de octubre y el 3 de mayo, recibiendo un total de 198.115 visitantes. Con motivo de esta cita cultural, las dos imágenes, de "más de 750 kilogramos de peso", fueron trasladadas desde Toro hasta Zamora para su exposición.

Llegada de las imágenes en sendas cajas a la Colegiata de Toro. / Cedida

Además, desde la concejalía de Turismo de Toro destacan que, en relación a las Edades del Hombre, “se ha notado un incremento de visitantes que han querido conocer nuestra ciudad”.