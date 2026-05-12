Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tren lanzadera de Segovia desde ZamoraRepunte de autónomos en ZamoraContenedor marrón en ZamoraCelebración por el ascenso del BM ZamoraEl Zamora CF en el play off
instagramlinkedin

Un varón herido en un accidente en la A-11 en Toro

El hombre se encontraba consciente, pero necesitó asistencia

Ambulancias del servicio de Emergencias 112

Ambulancias del servicio de Emergencias 112 / Cedida

Oliva Conde

Ha resultado herido un varón en un accidente de tráfico a las 6.45 horas de este martes. El siniestro tuvo lugar en la A-11, en el municipio de Toro.

El hombre estaba consciente en el momento del aviso, pero refería dolor en el pecho y ha necesitado asistencia sanitaria.

Hasta el lugar se han desplazado la Guardia Civil de Tráfico y una unidad de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha socorrido al herido.

Noticias relacionadas y más

El incidente tuvo lugar en el kilómetro 425 de la autovía, dirección Valladolid.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents