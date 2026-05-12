Un varón herido en un accidente en la A-11 en Toro
El hombre se encontraba consciente, pero necesitó asistencia
Ha resultado herido un varón en un accidente de tráfico a las 6.45 horas de este martes. El siniestro tuvo lugar en la A-11, en el municipio de Toro.
El hombre estaba consciente en el momento del aviso, pero refería dolor en el pecho y ha necesitado asistencia sanitaria.
Hasta el lugar se han desplazado la Guardia Civil de Tráfico y una unidad de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha socorrido al herido.
El incidente tuvo lugar en el kilómetro 425 de la autovía, dirección Valladolid.
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