Un varón herido en un accidente en la A-11 en Toro

Ha resultado herido un varón en un accidente de tráfico a las 6.45 horas de este martes. El siniestro tuvo lugar en la A-11, en el municipio de Toro.

El hombre estaba consciente en el momento del aviso, pero refería dolor en el pecho y ha necesitado asistencia sanitaria.

Hasta el lugar se han desplazado la Guardia Civil de Tráfico y una unidad de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha socorrido al herido.

El incidente tuvo lugar en el kilómetro 425 de la autovía, dirección Valladolid.