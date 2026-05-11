La organización valora positivamente el desarrollo de la Feria del Libro de Toro pese a la "inestabilidad meteorológica"

Toro ha cerrado este domingo su cuarta edición de la Feria del Libro, marcada por la inestabilidad meteorológica, lo que llevó al Ayuntamiento a la instalación previa de una carpa para el desarrollo del evento. Desde la organización señalan que la lluvia ha condicionado "las cifras de asistencia y ventas", aunque el evento cultural "se ha mantenido en pie con un balance positivo durante ambas jornadas".

Yolanda Manso, coordinadora de la Feria del Libro de Toro, afirma que “el mayor logro de esta edición ha sido el mantenimiento del programa al completo, tal y como estaba estipulado”. Asimismo, reconoce que "en los momentos en los que el cielo dio tregua se recuperó la actividad y el pulso de afluencia habitual, lo que facilitó el contacto entre libreros y editores con el público lector", señalando que "estamos muy contentos por cómo ha respondido la gente en unos días marcados por el temporal”.

“El clima, es cierto, ha condicionado, pero destacamos el lleno absoluto en varias de las actividades organizadas, así como la participación en los diferentes actos que complementaban el programa de esta cuarta Feria del Libro”, añade Manso.

La organización destaca que la incorporación de nuevos formatos "ha resultado un éxito", como las mesas redondas con autores, la conferencia sobre bulos históricos y el vermú poético a cargo de "Vichy" y "Churre", que dedicaron versos a libros y poetas, además de estrenar una composición dedicada a la Batalla de Toro, con motivo de la conmemoración de su 550 aniversario.

Desde la Feria del Libro, la Casa de Cultura, y el Ayuntamiento de Toro agradecen la presencia de todos los libreros, autores, editores y asociaciones "que estuvieron presentes durante el horario previsto a pesar de las adversidades". También destacan la colaboración de la Ruta del Vino de Toro y la Escuela Municipal de Música "Jesús López Cobos" que, por segundo año consecutivo, se encargó de inaugurar este encuentro.