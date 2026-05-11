La Junta insta a Azucarera a renovar los contratos de remolacha tras concentrar la molturación en Toro

La Junta "vigilará" el cumplimiento del compromiso adquirido por Azucarera de mantener los contratos con los cultivadores de remolacha tras el cierre de la planta de La Bañeza y la concentración de toda la molturación en la fábrica de Toro.

Así lo ha anunciado la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, en respuesta a la petición de "amparo" a los remolacheros trasladada a la Junta por la organización agraria Asaja, que recientemente ha denunciado públicamente que Azucarera está comunicando a algunos agricultores que no renovará los contratos para la campaña 2026-2027, situación que se produce por primera vez en la historia del cultivo en Castilla y León.

Además, la organización agraria ha criticado que, con la decisión adoptada por la empresa, los productores pierden una opción de cultivo en sus explotaciones, con la que contaban para cumplir normas exigidas en la PAC o con el compromiso del programa agroambiental firmado en 2023 para un periodo de cinco años.

Ante la exigencia de "protección" a los remolacheros planteada por Asaja, la consejera reafirmó el apoyo de la Junta al sector que, como aseguró, "siempre ha sido claro y rotundo y así va a seguir siendo, especialmente ahora que nos encontramos trabajando de cara al nuevo marco de la PAC".

Continuidad

Además, remarcó que la Junta trasladará a Azucarera "la necesidad de continuar con los contratos de remolacha" para que en la nueva campaña se alcancen cifras de siembra cercanas o similares a las del año pasado. No obstante, González Corral reconoció que la Junta "no puede actuar en contratos privados entre dos partes", pero sí exigirá a Azucarera que respete lo anunciado el pasado año sobre la continuidad de los acuerdos con los remolacheros, para que no resulten perjudicados tras el cierre de la fábrica de La Bañeza.

Por último, la consejera recordó que, en el marco de sus competencias, la Junta ya estableció una "excepcionalidad" en los primeros meses de este año por el retraso en la siembra de remolacha provocado por las intensas lluvias, con la intención de que los agricultores pudieran cumplir el programa agroambiental, que obliga a mantener el cultivo durante cinco años.

De confirmarse la rescisión de contratos con remolacheros, para Asaja sería un "nuevo golpe" al sector, ya que "frenaría" un cultivo que es clave en el medio rural de Castilla y León. La empresa, según la organización agraria, ha justificado la decisión en los bajos rendimientos obtenidos por los agricultores afectados.