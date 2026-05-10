Toro escribe con éxito un nuevo capítulo de su Feria del Libro

Con un recital poético, Toro ha clausurado este domingo la IV edición de la Feria del Libro, que ha registrado una notable afluencia de visitantes, aunque las ventas han sido menores.

En esta valoración coinciden libreras de Toro, que achacan el menor volumen de ventas de libros a la adversa meteorología y a la coincidencia del encuentro literario con otros eventos en la ciudad, por lo que instan al Ayuntamiento a modificar las fechas de celebración en próximas ediciones.

Nuria Ruiz, propietaria de "Copistería Nuria" precisó que la afluencia de visitantes ha sido menor por la celebración de comuniones o por el brindis colectivo por la DO, lo que se ha reflejado también en las ventas finales de libros, especialmente de los infantiles.

No obstante, reconoce que la Feria contribuye a apoyar el trabajo que durante todo el año realizan las librerías de Toro y el alfoz y espera que el Ayuntamiento atienda la petición de cambiar las fechas de celebración que, para Ruiz, debería adelantarse al mes de abril.

GALERÍA | Toro clausura la Feria del Libro / M. J. Cachazo

En la misma línea, Marta Feo, de la librería "Book" realizó una valoración positiva de la Feria a pesar de la menor asistencia de visitantes y alabó la decisión del Ayuntamiento de instalar una carpa para proteger los stands de la lluvia. Feo es partidaria de que el certamen tenga continuidad en el tiempo, porque supone un importante espaldarazo a la actividad de las librerías de la zona, para las que su principal amenaza son las plataformas de venta online.

Libros más vendidos

Durante el certamen, algunos de los libros más vendidos han sido la última novela de Sonsoles Ónega, "Llevará tu nombre" o nuevas ediciones con los cantos tintados de clásicos como "La sombra del viento", de Carlos Ruiz Zafón, o "Mujercitas" de Louisa May Alcott. Del mismo modo, han tenido una gran acogida libros presentados en la Feria por sus autores, tales como "Los quereres de Lola", de Cristina Hontanilla.

Por su parte, el concejal de Cultura, Javier López, ha realizado un balance positivo de la Feria durante la que, gracias a la instalación de una carpa, se han podido celebrar todas las actividades previstas. Además, destacó el éxito de los talleres y las presentaciones de libros.

En cuanto a la petición formulada por libreros sobre modificar la fecha, recordó que este año se fijó el pasado mes de enero, aunque el Ayuntamiento valorará la petición para sucesivas ediciones de una Feria que tendrá continuidad en el tiempo y que se intentará ampliar.

El concejal de Cultura también precisó que la Feria del Libro culmina el proyecto cultural "Formas de leer el vacío" y agradeció la colaboración de librerías, editoriales, asociaciones y autores que han elegido el certamen para presentar sus nuevas obras. Por último, reconoció públicamente el trabajo realizado por la directora de la Casa Municipal de Cultura, Cristina Tamames, y de la coordinadora del proyecto cultural, Yolanda Manso.

La Feria del Libro fue clausurada con un novedoso recital poético ofrecido en la carpa por Virgilio Gitrama "Vichy" y "Churre", que deleitaron al público con versos dedicados a los libros o a reconocidos poetas, además de estrenar una composición dedicada a la Batalla de Toro, con motivo de la conmemoración del 550 aniversario de la histórica contienda.