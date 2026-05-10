Corte de agua en estas calles de Toro por la ejecución de mejoras en la red de abastecimiento

Las obras de reurbanización que se están ejecutando en la calle Concejo de Toro obligarán a cortar este lunes 11 de mayo, de forma temporal, el suministro de agua a los vecinos de la zona.

El Ayuntamiento de Toro ha anunciado que la interrupción temporal del servicio se prolongará, en principio, desde las 8.00 hasta las 15.00 horas, corte que afectará a las calles Costanilla de San Lorenzo y Concejo.

El corte temporal del suministro ya ha sido comunicado a los vecinos afectados por la empresa Acciona y la intervención que obligará a interrumpir el servicio forma parte de los trabajos de mejora en la red contemplados en el proyecto.

Y es que objetivo principal de la intervención en la calle Concejo es garantizar la sostenibilidad del suministro de agua, por lo que se procederá a la sustitución de las antiguas tuberías antiguas de fibrocemento con amianto por otras "más seguras y eficientes". La intervención también pretende mejorar la accesibilidad a la calle, mediante un diseño que favorecerá la convivencia entre peatones y vehículos.

La obra contempla la instalación de itinerarios peatonales con losas de granito gris de 10 centímetros de grosor, rígolas para la recogida de aguas pluviales y la adecuación del terreno para que la pavimentación quede a la misma altura que los viales, con el objetivo de facilitar la movilidad. También se actualizarán las redes eléctricas, de saneamiento, gas y riego.