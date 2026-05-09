Valentina Asensio, reelegida presidenta de la cofradía de la Virgen de los Dolores de Toro

Valentina Asensio Vaquero ejercerá un mandato más el cargo de presidenta de la cofradía de Nuestra Señora de los Dolores de Toro. Su candidatura fue la única que se presentó al proceso electoral convocado por la hermandad y fue respaldada por la práctica totalidad de los cofrades que ejercieron su derecho al voto en los salones parroquiales de San Julián de los Caballeros.

De hecho, de los 42 sufragios emitidos, 38 fueron favorables a la candidatura de Asensio, mientras que cuatro cofrades votaron en blanco. Asensio desempeñará cuatro años más el cargo de presidenta y trabajará conjuntamente con el resto de hermanas que conforman la junta directiva, que también repiten en sus funciones

Así, Pilar García seguirá siendo la vicepresidenta de la hermandad, mientras que Pilar Pérez ejercerá de nuevo el cargo de secretaria y Sabina Pino el de tesorera, mientras que Lucía Revidiego y Gregoria Rodríguez asumirán un mandato más las funciones de vocales.

Recuento de votos tras las elecciones celebradas por la cofradía. / M. J. C.

Reconoció Asensio que decidió presentarse a la reelección para evitar que la cofradía fuera dirigida por comisión gestora ante la ausencia de otras candidaturas y, sobre todo, para que la hermandad “no se pierda”.

Para esta nueva etapa, Asensio no se marca unos objetivos concretos, aunque reconoció que si la cofradía dispusiera de “mucho dinero” impulsaría que la Virgen de los Dolores pudiera estrenar un manto y que pudiera procesionar en una nueva mesa.

Y es que, como remarcó, el ajuar de la venerada imagen “está en muy mal estado”, aunque el pasado año estrenó un nuevo manto para su “vela” el Sábado Santo.

En la actualidad, la cofradía de Nuestra Señora de los Dolores de Toro cuenta con 260 hermanos y hermanas y, en los últimos años, ha logrado incorporar a varios menores para garantizar el relevo generacional y para que participen en una de las procesiones más conmovedoras de la Semana Santa, que en la noche del Viernes de Dolores recorre las calles de la ciudad.