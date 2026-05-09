Toro invita a releer la historia en una nueva edición de su Feria del Libro

"Llenar el vacío de la España olvidada con lectura y con cultura". Este es uno de los objetivos que se han propuesto el Ayuntamiento y la Casa Municipal de Cultura con la IV edición de la Feria del Libro de Toro que, durante el fin de semana, se celebra en la carpa instalada en la plaza de la Glorieta y que, este año, se desarrolla bajo el lema "Releer la historia".

Un variado programa de actividades culturales complementa el certamen, durante el que los visitantes, además de adquirir libros, podrán disfrutar de talleres, presentaciones, encuentros con escritores, conferencias o mesas redondas.

La Feria del Libro ha sido inaugurada este sábado con un concierto ofrecido por el grupo de metales y el ensemble de saxofones de la Escuela Municipal de Música. En el acto de apertura del certamen, el concejal de Cultura, Javier López, agradeció públicamente la colaboración de asociaciones como "El Martillo", "ProCulto" o "Corriendo con el corazón por Hugo", así como de la Escuela Municipal de Música o de las diferentes editoriales y librerías que, año tras año, acuden a Toro para participar en la Feria del Libro.

Del mismo modo, destacó el trabajo realizado por la directora de la Casa Municipal de Cultura, Cristina Tamames, y de la responsable del proyecto "Formas de leer el vacío", Yolanda Manso.

El concejal de Cultura invitó a los toresanos y a los turistas que el fin de semana recalen en Toro a participar activamente en la Feria y "a comprar muchos libros", para que editoriales y librerías puedan mantener su actividad. Del mismo modo instó a los visitantes a leer, porque la pretensión de iniciativas como la Feria del Libro es "llenar ese vacío de la España vaciada", a través de la lectura, la cultura y la participación activa de vecinos y asociaciones.

GALERÍA | La Feria del Libro de Toro, una cita con la cultura / M.J. Cachazo

Para propiciar esa participación, la Feria ofrece a los visitantes la opción de adquirir una amplia variedad de libros de distintos géneros y dirigidos a lectores de diferentes edades en los stands de las librerías Book y Copistería Nuria de Toro o de la librería Robespierre de Vezdemarbán. En el certamen varias editoriales como Salto al Vacío, Sabaria, Páramo, Lastarria y De Mora o Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, también comparten con los visitantes el trabajo que realizan a través de sus publicaciones.

La Feria del Libro también pretende fomentar la lectura entre los más pequeños de una forma divertida, a través de talleres impartidos por la asociación "El Martillo" de Toro, durante los que los participantes pueden diseñar escudos o espadas, materiales con los que podrán emular a los héroes de sus cuentos favoritos.

En el marco del certamen, la asociación "ProCulto" también ha presentado el último número de su publicación divulgativa "Cuadernos toresanos", que incluye artículos sobre Monte la Reina o la Batalla de Toro.

Con el paso del tiempo, la Feria del Libro ha adquirido una proyección internacional y, si el pasado año, participaron autoridades de Condom, ciudad francesa hermanada con Toro, a la inauguración de la presente edición asistió la alcaldesa de la localidad portuguesa de Miranda do Douro, Helena Barril. Su participación se enmarca en la conmemoración, este año, del 550 aniversario de la Batalla de Toro.

Por otra parte, la Feria del Libro de Toro se ha consolidado como un escaparate para promocionar los libros de reconocidos autores y de otros que intentan hacerse un hueco en el panorama literario español.

El certamen proseguirá este domingo hoy con talleres, la presentación de varios libros y un novedoso vermú poético que, en el acto de clausura, ofrecerá Virgilio Gitrama "Vichy".