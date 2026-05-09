Toro brinda por sus vinos y por una Denominación de Origen "libre" de plantas de biogás

La Denominación de Origen Toro se ha sumado este sábado a la conmemoración del «Día Movimiento Vino DO» con un brindis colectivo en la plaza San Francisco que, además de poner en valor el papel del enoturismo como herramienta para dinamizar el medio rural, tuvo un marcado carácter reivindicativo y de oposición a las plantas de biogás proyectadas en la comarca.

Un total de 30 Denominaciones de Origen de 13 comunidades autónomas participaron en el brindis simultáneo, con el que se conmemoró la X edición del «Día Movimiento Vino DO», promovido por la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas. La iniciativa surgió en 2017 con la intención de acercar el vino con Denominación de Origen a la ciudadanía y de resaltar que es uno de los productos más vinculados al medio rural.

El brindis colectivo, que se celebra cada año el segundo sábado de mayo, ha reivindicado este sábado la importancia del enoturismo como motor de desarrollo económico en los pueblos, en los que contribuye a fijar población y a generar riqueza. Por este motivo, el lema elegido este año ha sido «El vino DO atrae turismo e inversión en zonas rurales».

El brindis simultáneo se ha convertido en una iniciativa festiva y participativa, que en Toro reunió a numerosas de personas en la plaza de San Francisco, a las que el Consejo Regulador proporcionó una copa de vino. En total, el órgano vinícola repartió 750 copas de vino blanco o tinto que, a las 13.30 horas, los asistentes alzaron para brindar por la Denominación de Origen, a la que desearon que tenga un próspero futuro, conscientes de su importancia en la economía y el empleo de los pueblos en los que elaboran vino sus bodegas y en los que los viticultores recolectan uvas de unos viñedos que forman parte de un valioso patrimonio.

GALERÍA | Toro brinda por los vinos de la DO y el enoturismo / M. J. Cachazo

Para ambientar la jornada festiva, los asistentes al brindis también disfrutaron del concierto tributo a «Fito y Fitipaldis» ofrecido por la banda «Willson & Willsonetis».

El brindis tuvo este año un marcado carácter reivindicativo y miembros de la plataforma «Defendiendo lo vacío-Stop Biogás Alfoz Toro» leyeron un manifiesto con el que alertaron de que el futuro sectores como el del vino y el del enoturismo «está en juego» por los proyectos de plantas de biogás y macrogranjas que pretenden instalarse en la comarca, así como por los «grandes complejos fotovoltaicos» o el hidrógeno verde.

La plataforma también instó al Ayuntamiento a que siga defendiendo los intereses de sus vecinos y a que no dé un paso atrás en su oposición a proyectos como la instalación de plantas de biogás en el municipio de Toro.

Del mismo modo, solicitó a las empresas energéticas que "digan la verdad" sobre lo que los proyectos previstos suponen para un territorio como la comarca de Toro, a las que también instó a que busquen ubicaciones "donde necesiten este tipo de consumo y dejen tranquilos a Zamora, una provincia con un valioso patrimonio cultural y natural".

Por último, la plataforma instó a los asistentes al brindis colectivo a que este domingo, a las 12.00 horas, secunden la manifestación que partirá de la plaza Viriato de la capital zamorana, promovida por la Federación "Zamora en pie".