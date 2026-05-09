José Manuel de la Fuente, nuevo presidente de la Junta Pro Semana Santa de Toro

José Manuel de la Fuente ha sido designado nuevo presidente de la Junta Pro Semana Santa de Toro en las elecciones convocadas por la comisión gestora que en los últimos meses se ha encargado de dirigir el órgano de cofradías.

Su candidatura fue la única que se presentó al proceso electoral y fue respaldada por los presidentes y dos representantes de cada una de las cofradías de la ciudad, en una reunión del pleno de cofradías celebrada en los salones parroquiales de San Julián de los Caballeros.

De la Fuente conoce a la perfección las tradiciones y la esencia propia de la Semana Santa de Toro. De hecho, durante una década, ejerció el cargo de presidente de la cofradía de Jesús Nazareno y Ánimas de la Campanilla, la más numerosa de la ciudad, y en 2023 fue el encargado de pregonar la Pasión.

Tras su elección como presidente de la Junta Pro Semana Santa de Toro, De la Fuente presentó a las personas que completan la nueva junta directiva, de la que formarán parte Zaida Alvaredo, que desempeñará las funciones de vicepresidenta, mientras que David Alonso asumirá el cargo de secretario y Juan Carlos Torrecilla, el de tesorero, mientras que Carmen González colaborará con la entidad en la promoción de la Pasión a través de las redes sociales y otras publicaciones.

Una vez presentadas a las personas que le acompañarán en esta nueva etapa, De la Fuente agradeció el apoyo de todas las cofradías, a las que instó a trabajar desde la unidad porque todas comparten un objetivo común: la Semana Santa de Toro.

José Manuel de la Fuente, en primer plano, con los miembros de la nueva junta directiva. / M. J. C.

“Todos sumamos”, subrayó el nuevo presidente de la entidad, quien también advirtió de que el trabajo conjunto es necesario para superar dificultades, especialmente a nivel económico, ya que las instituciones públicas cada vez plantean más exigencias para acceder a subvenciones.

No obstante, aseguró que la Junta Pro Semana Santa mantendrá las ayudas a las distintas cofradías de Toro, a las que reiteró la importancia de trabajar de forma conjunta y desde la unidad para conseguir otros logros.

En este punto, se refirió al objetivo de conseguir que la Semana Santa de Toro sea declarada de Interés Turístico Nacional para lo que será necesario “salir fuera de la ciudad” y expandir su promoción, trabajo en el que deberán implicarse todas las cofradías.

De la Fuente fue tajante al afirmar que “otras Semanas Santas lo han conseguido y no tienen la categoría que tiene la de Toro”, por lo que instó a los cofrades y a los toresanos a “mimar” su Pasión en “todos sus detalles y sensibilidades porque, al final, es lo que la hace diferente”, pero manteniendo su rigor, su sobriedad y su austeridad.

Por otra parte, anunció que en esta nueva etapa la Junta Pro Semana Santa será gestionada con transparencia y claridad, a partir de la “comunicación” con todas las cofradías.

La elección de José Manuel de la Fuente, la Junta Pro Semana Santa de Toro cierra una etapa de crisis propiciada por la renuncia al cargo a primeros de enero de su antecesor en el cargo, Crescencio Álvarez, y de la vicepresidenta, Amparo de la Calle. Ambas dimisiones se formalizaron después de que, a finales de diciembre, el secretario y la tesorera de la entidad, David Alonso y Sandra Oncalada, decidieran presentar su dimisión.

La cascada de renuncias obligó a nombrar una comisión gestora integrada por los presidentes de cinco cofradías de la ciudad que en los últimos meses se han encargado de dirigir la entidad y que organizó la última edición de la Semana Santa de Toro.