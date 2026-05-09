El IES González Allende de Toro promueve una jornada solidaria para fomentar la donación de sangre
La iniciativa está organizada en colaboración con la Hermandad de Donantes de Sangre y el AMPA del centro
El próximo lunes 18 de mayo se celebrará una colecta de sangre en el Centro de Salud de Toro, en horario de 16:00 a 21:00 horas
El próximo martes 12 de mayo, el Instituto González Allende de Toro celebrará una jornada educativa dirigida al alumnado de ESO, Bachillerato y Formación Profesional con el objetivo de concienciar a los estudiantes sobre la importancia de la donación de sangre y fomentar la solidaridad.
Esta iniciativa, organizada en colaboración con la Hermandad de Donantes de Sangre y el AMPA del centro, pretende acercar al alumnado la importancia de las transfusiones de sangre y concienciar sobre la necesidad de mantener reservas suficientes. Durante la jornada también se abordarán cuestiones relacionadas con el proceso de donación y los requisitos necesarios para poder donar.
Donación de sangre en el Centro de Salud de Toro
Como continuación de esta campaña, el próximo lunes 18 de mayo se celebrará una nueva colecta de sangre en el Centro de Salud de Toro, lugar habitual donde se realizan estas donaciones, en horario de 16:00 a 21:00 horas. Los organizadores quieren convertir esta cita "en una jornada especialmente significativa para toda la comarca", haciendo un llamamiento a la participación de los vecinos de Toro y el Alfoz.
Los interesados en participar deberán tener más de 18 años, pesar más de 50 kilos, encontrarse en buen estado de salud y acudir con el DNI. Entre cada donación deben transcurrir al menos dos meses y, recientemente, se ha actualizado el número máximo anual de donaciones permitidas: los hombres pueden hacerlo hasta seis veces al año y las mujeres hasta cuatro.
"Donar sangre es donar vida" recuerdan desde la organización, insistiendo en que las donaciones pueden ayudar a personas que necesitan transfusiones por operaciones, accidentes, tratamientos médicos o enfermedades.
Desde el Instituto González Allende también subrayan "la importancia de implicar a las nuevas generaciones en acciones solidarias y sociales, fomentando hábitos de participación ciudadana y responsabilidad colectiva". La colaboración entre alumnado, familias, profesorado y entidades sociales pretende convertir esta iniciativa en "un ejemplo de unión y compromiso comunitario", destacan.
La Hermandad de Donantes de Sangre recuerda que donar sangre es "un procedimiento seguro, rápido y sencillo", animando a todas las personas que cumplan los requisitos a acudir al Centro de Salud el próximo 18 de mayo.
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